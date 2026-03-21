ACTU
Mise à jour : Jouer moins cher et légalement
En juillet 2024, j’avais déjà prévu que la RAM coûterait une blinde et qu’il faudra piocher dans son backlog pour jouer à des jeux vidéo, ou bien trouver des bons plans pour gratter ici et là quelques titres. J’ai donc écrit un petit dossier se focalisant sur 6 plateformes. J’ai essayé d’être le plus neutre possible et surtout, j'ai tenté de décrire pourquoi il fallait s’y pencher un peu, surtout si on possède un PC.
Alors en attendant la suite de ce dossier dans les semaines à venir, je vous propose deux mises à jour. Une concernant l’Epic Games Store, avec notamment une mise à jour des chiffres de l’année 2025 qui sont loin d’être inintéressants, mais aussi de ce qui m'a été offert. Et une autre mise à jour concernant le Nintendo Switch Online, puisqu’avec l’arrivée de la Switch 2, des petites choses ont été ajoutées. Si j’ai un peu de temps, je ferais les mises à jour des autres articles prochainement, tout en prévoyant d’en ajouter d’autres, notamment un sujet sur Steam et un autre sur le PlayStation Plus.
Alors en attendant la suite de ce dossier dans les semaines à venir, je vous propose deux mises à jour. Une concernant l’Epic Games Store, avec notamment une mise à jour des chiffres de l’année 2025 qui sont loin d’être inintéressants, mais aussi de ce qui m'a été offert. Et une autre mise à jour concernant le Nintendo Switch Online, puisqu’avec l’arrivée de la Switch 2, des petites choses ont été ajoutées. Si j’ai un peu de temps, je ferais les mises à jour des autres articles prochainement, tout en prévoyant d’en ajouter d’autres, notamment un sujet sur Steam et un autre sur le PlayStation Plus.