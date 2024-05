Microsoft va voir ailleurs

Après avoir fermé des studios à tout-va prétextant un manque de management pour gérer le tout, Microsoft ouvre finalement un nouveau studio , Elsewhere Entertainment. Sous la houlette d’Activision, le studio polonais devrait se concentrer sur la création d’un nouveau jeu narratif créant une nouvelle franchise.Les mauvaises langues pourraient faire remarquer que fermer des studios états-uniens et japonais pour en ouvrir en Pologne ressemble fortement à du dumping social, et que le manque de managers si criant la semaine dernière s’est miraculeusement résolu.