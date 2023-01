Microsoft fait de l'ordre par le vide

Il y a un an jour pour jour Microsoft annonçait vouloir racheter Activision-Blizzard pour 70 milliards de dollars. Un an plus tard le deal n'est toujours pas finalisé, et chaque jour on trouve un nouvel intervenant pour venir jeter des peaux de bananes sous les pieds de MS tels des Gaston Lagaffe empêchant monsieur De Mesmaeker de signer les contrats : récemment, ce sont Nvidia et Google qui y sont allés de leur petit avis alors que personne ne leur avait rien demandé.Ca n'empêche pas Microsoft de fêter ça aujourd'hui en soufflant non pas une mais bien dix mille bougies. Et par "'souffler", on veut dire "licencier", et par "bougies", on veut dire "employés". Après facebook et Amazon , le boss de MS Satya Nadella a en effet annoncé une grande vague de licenciements , principalement motivée par les temps qui sont durs. Celle-ci débute dès aujourd'hui avec 800 départs et se poursuivra au cours des mois à venir pour atteindre le chiffre assez colossal de 10000, soit environ 5% du nombre total d'employés de la boite.Parmi les branches touchées, on trouve celle du hardware (les appareils Surface ou encore le très fumeux casque Hololens), du marketing, mais également la division JV, puisque aussi bien Bethesda Game Studio (qui doit être en train de plus ou moins finaliser Starfield ) que 343 Industries (qui tente de faire vivoter tant bien que mal Halo Infinite ) ont vu certaines de leurs têtes tomber, sans qu'on sache encore dans quelle mesure.