ACTU
Mega Man: Dual Override, Capcom et les enjeux syndicaux autour du doublage
par Buck Rogers, email
L’acteur de doublage Ben Diskin, la voix de Mega Man dans Mega Man 11, a annoncé qu’il ne reprendra pas son rôle dans Mega Man: Dual Override (présenté à nouveau dans le Capcom Spotlight du 05/03/2026), en raison de l’absence de contrat syndical mais également à cause d’inquiétudes liées à l’utilisation éventuelle de l’intelligence artificielle.
Dans un message publié sur Bluesky, le doubleur a expliqué qu’on lui avait proposé de reprendre son rôle, mais uniquement s’il acceptait de travailler sans les protections offertes par un contrat syndical : « Avec le cœur brisé du Blue Bomber, je ne suis plus la voix de Mega Man. On m’a demandé de revenir pour Mega Man: Dual Override, mais uniquement à condition que je travaille sans les protections d’un contrat syndical. ».
Bien que selon l’acteur, Capcom lui aurait assuré par écrit que sa voix ne serait pas utilisée pour entraîner une IA : « On m’a dit qu’il existait des protections complètes contre l’IA garantissant par écrit que ma voix ne serait jamais utilisée pour le développement d’une intelligence artificielle. », mais on lui a clairement indiqué également que le projet ne passerait jamais sous contrat syndical.
Effectivement, ces garanties restent insuffisantes sans un cadre légal solide. Sans contrat syndical, toute violation devrait être contestée de manière personnelle devant les tribunaux, et Ben Diskin explique : « La seule façon de faire appliquer ce type de contrat non syndiqué serait de poursuivre moi-même de grandes entreprises comme Capcom devant les tribunaux si je pensais qu’elles avaient utilisé l’IA. ». Le pot de fer contre le pot de terre.
De son côté d’ailleurs, le syndicat SAG-AFTRA a du coup demandé à ses membres de ne pas travailler sur le projet, en emettant un "Do Not Work Order" le 9 mars. Selon ce dernier, Capcom n’a pas entamé la procédure nécessaire pour engager des acteurs syndiqués. L’avis précise : « Veuillez noter que le producteur de la production vidéoludique intitulée Mega Man: Dual Override n’a pas entamé la procédure de signature requise. Par conséquent, les membres du SAG-AFTRA sont invités à ne fournir aucun service d’interprétation ni aucune prestation liée à cette production jusqu’à nouvel ordre du syndicat. ».
On rappelle qu’à juste titre, de nombreux comédiens craignent que les studios puissent entraîner des modèles d’IA sur leurs voix afin de générer de nouvelles répliques sans avoir à les réengager, et ainsi les rémunérer, ce qui de fait fragiliserait leur sécurité professionnelle. Effectivement, plusieurs polémiques ont déjà éclaté : lorsque la doubleuse Françoise Cadol a dénoncé l’utilisation de voix générées par IA dans Tomb Raider IV–VI Remastered, aussi avec l’apparition d’une version IA de Darth Vader dans Fortnite, basée sur la voix du talentueux et regrétté James Earl Jones.
Cest ce qui avait fini par amener à la grève des acteurs de jeux vidéo menée par la SAG-AFTRA entre 2024 et 2025, qui visait à obtenir de meilleures protections contre l’exploitation des voix par intelligence artificielle. Une voix enregistrée une seule fois, peut-être utilisée et reproduite indéfiniment par des systèmes d’IA avec zéro compensation supplémentaire pour l’acteur. C’est pourquoi les syndicats et de nombreux artistes demandent désormais des contrats garantissant leur consentement, la transparence et une rémunération continue lorsque leurs performances vocales sont utilisées.
Pour l’instant, Capcom n’a pas souhaité commenter publiquement la situation.
