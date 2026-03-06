ARTICLE
Capcom Spotlight du 05/03/2026 : le résumé
par Buck Rogers, email
Hier soir s’est tenu un petit Capcom Spotlight, qui avait l’avantage de ne durer qu’une demi-heure mais l’inconvénient de n’avoir aucune grosse surprise. Cela aura au moins le mérite de montrer encore du gameplay de Pragmata avant sa sortie qui a été avancée, aussi une nouvelle présentation d’Onimusha: Way of the Sword, de préparer la sortie imminente de Monster Hunter Stories 3, d'annoncer le nouveau contenu de Street Fighter 6, et de présenter le fait que Capcom est en train de relancer Mega Man avec deux projets, dont un pour très bientôt.
PragmataJe vais directement à la fin de la bande-annonce, l’éditeur a annoncé que Pragmata n’était plus attendu le 24 avril, mais… le 17 avril qui vient. Vu que c’est de la même manière qu’ils ont à chaque fois annoncé de gros reports, cela a dû faire un peu flipper celles et ceux qui attendaient le jeu. J’avais essayé la démo qui est toujours disponible d’ailleurs, et c’était franchement plaisant. On en voit un peu plus sur la coopération entre Hugh (l’astronaute) qui combat et Diana (l’androïde enfant) qui pirate les machines ennemies. De plus, avec une présentation du hub appelé “Shelter” où le joueur peut améliorer les capacités. Le titre est attendu sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et Steam.
Onimusha: Way of the SwordLa bande-annonce met en avant une version dark fantasy de Kyoto, avec un gameplay de duel au sabre et avec les pouvoirs du gantelet Oni dans ce reboot moderne de la série Onimusha. Dans Onimusha: Way of the Sword, on y voit le samouraï Miyamoto Musashi affronter des démons Genma et d’autres ennemis avec des combats au sabre très techniques usant de parades, de contres et autres attaques rapides. On a le droit à ambiance sombre et violente avec des affrontements sanglants et dans environnements historiques avec une vision plus surnaturelle. Le jeu est toujours prévu pour 2026 sur PS5, Xbox Series et Steam.
Monster Hunter Stories 3: Twisted ReflectionOn voit à nouveau du gameplay dans cette bande-annonce narrative, qui présente de nouvelles zones et monstres, les différentes interactions, et des extraits de l’histoire autour d’un conflit lié aux wyvernes. Il y a aussi tous les détails sur les bonus de précommande et DLC gratuits au lancement de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection qui arrivera… ah ouais, la semaine prochaine ce 13 mars 2026 sur PS5, Xbox Series, Swtich 2 et Steam.
Street Fighter 6C’est le retour du personnage Alex comme prochain combattant en DLC de la saison en cours de Street Fighter 6, après avoir été présent dans Street Fighter III et Street Fighter V. On a pu voir une démonstration de ses coups et combos, tout en présentant la mise à jour de l’équilibrage et les nouveaux contenus saisonniers à venir.
Mega Man Dual OverrideJ’ai mis une ancienne bande-annonce, mais pour les nouveautés ce sera ici. Il y avait eu un concours de design organisé avec les fans, les Robot Masters, et les gagnants verront leurs créations, c’est-à-dire exclusivement des boss, intégrés dans le jeu final. Megaman et Megaman 2 font toujours partie de mes jeux préférés, je prie pour avoir toujours le skill pour aborder ce retour aux sources avec Mega Man Dual Override. Il est d’ailleurs toujours attendu pour 2027 sur les PlayStation, les Xbox, les Switch et Steam.
Mega Man Star Force Legacy CollectionLà encore, j’ai mis l’ancienne bande-annonce, la présentation du contenu de la compilation Mega Man Star Force Legacy Collection sera ici. Comme le titre le laisse suggéré, il s’agit des jeux Mega Man Star Force sorties sur Nintendo DS remasterisés, du coup on peut s’attendre à des améliorations graphiques, l’ajout de fonctionnalités modernes et online, et de plus, des modes supplémentaires. Là encore, le titre arrivera très bientôt, le 27 mars 2026 sur les PlayStation, les Xbox, les Switch et Steam.
Pour celles et ceux qui souhaitent regarder la conférence en entier, ce sera ici, il y a de petits contenus supplémentaires ici et là. Rien de transcendent non plus, d’où l’intérêt d’un résumé, bien évidemment.