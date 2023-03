[MAJ] Vos Game Pass Temps de mars 2023

Les jeux annoncés pour le mois de mars

Sur consoles Xbox

Sur PC

Compatibles xCloud (sur tout appareil, dont les mobiles)

Jeux xCloud désormais compatibles tactile

Les jeux Gamepass mis à jour en mars

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate en mars

jusqu'au 09/03 : Madden NFL 23 - Supercharge Pack - EA Play

Les jeux quittant le Game Pass en mars

Sur console Xbox et xCloud

Sur PC

Après un petit mois de février (et je ne parle pas seulement des quelques jours en moins), ce mois de mars s'annonce un peu plus dodu, avec déjà disponible le trio de choc F1 22 Wo Long et Guilty Gear Strive . Suivront un peu plus tard quelques autres bonne entrées dans l'abonnement comme Civilization VI ou Ni no kuni II . Le programme complet connu à date est à lire ci-dessous, comme d'habitude.30/03 :28/03 :Disponible :- Optimisé Series X/SDisponible :Disponible :- Optimisé Series X/SDisponible :- Optimisé Series X/SDisponible :- Optimisé Series X/SDisponible : ​- EA Play- Optimisé Series X/S30/03 :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible : ​- EA Play30/03 :28/03 :Disponible :Disponible :Disponible :- EA PlayDisponible :- EA PlayDisponible :Disponible :(à venir) Liste complète des jeux compatibles tactiles28/03 :​Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :jusqu'au 31/03 :jusqu'au 03/04 :- EA PlayDisponible :- EA PlayDisponible :31/03 :31/03 :31/03 :31/03 :31/03 :31/03 :31/03 :31/03 :31/03 :31/03 :31/03 :31/03 :​L'ensemble du catalogue est visible ici pour les 461 jeux console, 437 jeux PC et 370 jeux CloudVous pouvez retrouver l'ensemble des articles Gamepass ici Et avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :12/04 :18/04 :02/05 :