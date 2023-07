[MAJ] Sony signe à son tour

Le rachat d'ABK par Microsoft devenant quasi chose sure , Sony a changé son fusil d'épaule et a fini par faire comme tout le monde à savoir signer un accord avec Microsoft dans lequel le futur éditeur de Call Of Duty s'engage à conserver la licence sur consoles Playstation pendant 10 ans La demande d'appel de la FTC a été rejeté e donc Microsoft est désormais libre de finaliser le rachat. La CMA britannique reste la seule autorité de la concurrence à bloquer le rachat mais on sent qu'ils vont céder de peine de se sentir un peu seuls. En théorie Microsoft pourrait totalement s'en cogner mais ça compliquerait beaucoup leurs relations avec la CMA pour leurs futurs rachats.la CMA et Microsoft continuent leurs discussions et la CMA devrait donner sa décision finale le 29 août. Microsoft attendra probablement cette date pour finaliser le rachat.