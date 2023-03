Cloud Of Duty

Microsoft continue de signer des accords garantissant la présence de Call Of Duty pendant 10 ans sur différentes plateformes. Après Nintendo et GeForce Now , Microsoft est allé démarcher deux acteurs du cloud gaming qui ont sorti leur plus beau stylo pour signer les contrats. Le premier est Boosteroid et le nom ne vous dit peut-être rien mais ce service ukrainien compterait 4 millions d'utilisateurs. Le service est similaire à GeForce Now à savoir que vous payez pour un abonnement pour jouer aux jeux que vous possédez déjà en streaming. Microsoft va donc ajouter les jeux Xbox PC à la plateforme et les jeux Activision-Blizzard si le rachat se fait. Microsoft a signé le même accord avec Ubitus et le nom doit vous parler encore moins car la boîte japonaise bosse principalement en marque blanche. Elle fournit la solution de streaming qui permet de faire tourner des jeux comme Guardians of the Galaxy, Hitman 3, Control et Resident Evil Village sur Switch. Sony reste en mode "SIGNERAI JAMAIS !" et est passé en mode théorie du complot en expliquant que Microsoft pourrait saboter les versions Playstation de Call Of Duty. Sony joue avec le feu car s'ils ne signent pas d'accord et que le rachat se fait, ils pourraient se retrouver brocouilles comme nos amis chasseurs le disent dans le Bouchonnois.