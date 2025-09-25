ACTU
[MAJ] L’ANANTA-nnonce est là
par Buck Rogers, email
On vous avait présenté en décembre 2024 le prochain jeu de Naked Rain édité par NetEase Games, le très ambitieux ANANTA. Oui, rappelons qu’il s’agit d’un titre en monde ouvert qui combine le gameplay de Grand Theft Auto, Marvel's Spider-Man, Like a Dragon, Zenless Zone Zero, etc. Et il faut reconnaître que ce gloubi-boulga a l’air tentant. Comme une démo sera jouable durant le Tokyo Game Show 2025 qui se déroulera d’ailleurs très bientôt, c’est-à-dire du 25 au 28 septembre, les développeurs en ont profité pour partager en avant-première une bande-annonce de plus de sept minutes.
Le monde du jeu semble vivant, même si durant les courtes séquences présentées, il est impossible de voir les routines des PNJ. Aussi, de ce que l’on observe, il y a énormément de possibilités au niveau du gameplay. Les déplacements en véhicule ou en mode tisseur de toile semblent fluides et les combats classiques, tandis que les phases de tir paraissent un peu rigide. Quant à l’infiltration, elle a l’air de faire le café.
ANANTA est un RPG solo, où l'on devrait pouvoir jouer avec une variété de personnages en coopération jusqu'à quatre joueurs. Il propose beaucoup de personnalisation, et comme c’est un jeu free-to-play, on ne doute pas que c’est sûrement là que ça tapera dans le portefeuille. C'est développé avec Tuanjie, un fork de Unity créé par Unity China pour le marché chinois qui a des fonctionnalités plus avancées que la version occidentale, comme la Virtual Geometry, le Real-Time Dynamic Global Illumination et le Mobile Ray Tracing.
Le titre n’a toujours pas de date de sortie annoncée, mais il est prévu sur PC, PS5, iOS et Android.
MAJ : on reprochait à la précédente vidéo de n’être composée que de courtes séquences de gameplay. Disons que l’erreur est réparée. Dans une présentation de dix minutes, vous aurez la possibilité d’assister probablement à l’une des premières missions. C’est très dirigé et scripté, un peu comme certaines grosses missions de Grand Theft Auto V ou Marvel Spider-Man 2, mais il faut reconnaître que c’est propre et cela devrait être fun à prendre en main.
