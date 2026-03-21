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ACTU

[MAJ] Jouer moins cher et légalement

Frostis Advance par Frostis Advance,  email  @SW-5831-6614-4024
 
En juillet 2024, j’avais déjà prévu que la RAM coûterait une blinde et qu’il faudrait piocher dans son backlog pour jouer à des jeux vidéo, ou bien trouver des bons plans pour gratter ici et là quelques titres. J’ai donc écrit un petit dossier se focalisant sur six plateformes. J’ai essayé d’être le plus neutre possible et surtout, j'ai tenté de décrire pourquoi il fallait s’y pencher un peu, surtout si on possède un PC.

Alors, en attendant la suite de ce dossier dans les semaines à venir, je vous propose deux mises à jour. La première concernant l’Epic Games Store, avec notamment la prise en compte des chiffres de l’année 2025 qui sont loin d’être inintéressants, mais aussi de ce qui m'a été offert ; puis une deuxième update au sujet du Nintendo Switch Online, puisqu’avec l’arrivée de la Switch 2, des petites choses ont été ajoutées. Si j’ai un peu de temps, je mettrai à jour les autres articles prochainement, tout en prévoyant d’en ajouter d’autres, notamment un sujet sur Steam et un autre sur le PlayStation Plus.
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