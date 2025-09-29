ACTU
[MAJ] : Créez votre propre Super Mario 3D All-Stars
par CBL, email @CBL_Factor
Fin 2020, Nintendo a sorti Super Mario 3D All-Stars sur Switch, une compil de trois Super Mario 3D vaguement remasterisés : Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Puis quelques mois plus tard, ils ont arrêté de les vendre et maintenant, ils vont tenter de vous fourguer Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 à 70 euros. Mais si vous avez un PC, il existe une alternative.
Un bricoleur a regroupé une série d'émulateurs et de mods qui vous permettent de jouer à Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2 et Super Mario 3D Land en haute définition et avec des packs de textures adaptés. Tout le boulot est prémâché : il vous suffit de copier vos ROM ou images disques légalement obtenues dans le bon répertoire et roulez jeunesse ! Le tout se télécharge sur GitHub et va probablement rester en ligne encore moins longtemps que la version officielle. Note pour plus tard : si tu veux passer sous les radars des avocats de Nintendo, utiliser comme nom du repo GitHub "Super Mario 3D All-Stars Deluxe" n'est probablement pas une bonne idée. Ajouter le logo officiel et créer une bande-annonce pour promouvoir le tout est limite suicidaire.
[MAJ] : les avocats ont fait vite. Le repo est déjà tombé. Les émulateurs utilisés étaient Dolphin pour Sunshine et pour les deux Galaxy et Azahar pour 3D Land. SM64 reposait sur le portage PC. Si on a le temps, on fera un tuto pour expliquer comment recréer le tout chez soi.
