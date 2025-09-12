Nintendo Direct du 12/09/2025 : le gros résumé

Les rumeurs et les attentes étaient grandes pour ce Nintendo Direct de septembre. Et pour cause, avec les 40 ans de Mario, un planning Nintendo Switch 2 un peu faible pour la fin d’année, des jeux annoncés mais sans dates, il fallait frapper un grand coup. Et comme bien souvent, Nintendo a répondu très largement aux attentes. C’est parti pour un très gros résumé !

Exposition au Nintendo Museum

Super Nintendo World

Kyoto Marathon 2026

The Super Mario Galaxy Movie

Super Mario Galaxy 1 & 2

Mario Tennis Fever

Super Mario Bros. Wonder

Yoshi and the Mysterious Book

Storm Lancers

Dinkum

Popucom

Tomodachi Life : Une Vie de Rêve

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Lynked: Banner of the Spark

Hades II

Kirby Air Riders

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau

Dragon Quest VII Reimagined

Virtual Boy

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

Le segment des jeux en vrac

Metroid Prime 4: Beyond

Donkey Kong Bananza

Pokémon Pokopia

Légendes Pokémon Z-A

Danganronpa 2x2

Dynasty Warriors: Origins

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Second segment de dates

Resident Evil Requiem, mais aussi 7 et Village

Fire Emblem: Fortune's Weave