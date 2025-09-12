ARTICLE
Nintendo Direct du 12/09/2025 : le gros résumé
Les rumeurs et les attentes étaient grandes pour ce Nintendo Direct de septembre. Et pour cause, avec les 40 ans de Mario, un planning Nintendo Switch 2 un peu faible pour la fin d’année, des jeux annoncés mais sans dates, il fallait frapper un grand coup. Et comme bien souvent, Nintendo a répondu très largement aux attentes. C’est parti pour un très gros résumé !Ce Nintendo Direct commence directement en posant une ambiance très Mario et c’est bien normal, puisque Super Mario Bros. sorti 13 septembre 1985 au Japon fête ses 40 ans. Et qui de mieux placé que Shigeru Miyamoto pour en parler ? Takashi Tezuka ? Oui, mais il n’aime pas trop se mettre sous les projecteurs. Et tonton Shigi, même à 72 ans, il garde la forme !
Exposition au Nintendo MuseumLa première est une exposition de documents de développements et d’illustrations, qui seront visibles au Nintendo Museum de Kyoto. Il n’y a pas que du Mario dans cette expo, mais une très grosse partie sera dédiée aux frères moustachus. Pour l’occasion, Nintendo a prévu un billet commémoratif des 40 ans, disponible pendant 1 an, donc jusqu’en septembre 2026. On peut le commander dès à présent. À partir de décembre, il y aura aussi une exposition lumineuse dans ce musée.
Super Nintendo WorldAprès le Japon et Hollywood, Nintendo va ouvrir un troisième parc Super Nintendo World dans le parc Universal Epic Universe à Orlando, en Floride. Toujours rien chez nous, et ce sera probablement le cas pour un moment, puisque Nintendo est rattaché aux parcs Universal.
Kyoto Marathon 2026Le 15 février 2026 aura lieu le marathon de Kyoto. Pas de chance, je ne suis pas dispo. Et puis j’ai décidé de faire le semi-marathon de Nantes cette année. Mais si jamais vous êtes à Kyoto et que vous avez envie de courir 42,195 kilomètres (ça se fait, c’est le 30ème km qui est compliqué), Nintendo est sponsor de la course. De fait, le dossard aura le gros logo de Nintendo. Pour rappel, le siège de Nintendo est à Kyoto. Allez, je mets une pièce sur le fait qu’il sera blindé.
The Super Mario Galaxy MovieAprès l’énorme carton de The Super Mario Bros. Movie (1,3 milliard de dollars au box-office dans le monde), c’est reparti pour un tour avec The Super Mario Galaxy Movie. Ce sera toujours une coproduction entre Nintendo et Illumination Entertainment. Pour l’occasion, on retrouvera les mêmes acteurs et actrices aux voix, à savoir at Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) et Kevin Michael Richardson (Kamek). Pour le moment, on ne sait pas qui va jouer Harmonie. La date de sortie est fixée au 1er avril 2026 au cinéma.
Super Mario Galaxy 1 & 2Avec le nom du film, il paraissait évident que Nintendo n’allait pas garder deux excellents jeux dans un placard. Du coup sans surprise, une compile comprenant Super Mario Galaxy (2007, Wii) et Super Mario Galaxy 2 (2010, Wii) sortira sur Switch le 2 octobre 2025. Petite blague, puisque Super Mario Galaxy est déjà disponible dans Super Mario 3D All-Stars (2020, Switch), sauf que le jeu a été vendu à quelques exemplaires en physique et en démat jusqu’au 31 mars 2021, date à laquelle il a été retiré de la boutique de Nintendo. Donc si vous êtes passés à côté à l’époque, c’est le bon moment pour se replonger dans ces deux excellents jeux de plateformes. Par contre, aucun gros traitement graphique n’a été ajouté, ce qui est un peu con, et surtout : 39,99 € l’unité en démat, ou 69,99 € les deux. Il sera accompagné de deux amiibos, l’un avec Mario et Luma, l’autre avec Harmonie et deux Lumas. Ils seront disponibles le 2 avril 2026.
Tonton Shigi laisse place à l’un de ses padawans, Yoshiaki Koizumi, qui est un peu plus en retrait depuis la Switch 2, mais qui travaille dans l’ombre sur un paquet de jeux. Pour rappel, il occupe le poste de Senior General Manager de Nintendo EPD. Il commence tranquillement en annonçant que le livre que lit Harmonie dans Super Mario Galaxy 2 est maintenant présent dans les deux jeux, avec quelques ajouts. C’est clairement pour les fans… qui pourront même lirent ce livre en version papier.
Mario Tennis FeverAvec 6 épisodes de 1995 et sortant sur chaque console de Nintendo, il était évident qu’à un moment ou un autre, la Switch 2 aurait son épisode. C’est chose faite avec Mario Tennis Fever qui, je l’espère, sera mieux que Mario Tennis Aces (2015, Switch). On retrouve la même chose que d’habitude, mais en plus joli et détaillé, et de nouvelles raquettes qui balancent des pouvoirs. Il y a aussi tout un tas d’autres objets, 38 personnages jouables et autant de raquettes, un mode solo, multijoueur local et local jusqu’à 4, un mode à reconnaissance de mouvements… C’est assez complet. Mais surtout. Surtout ! Il y a le retour du mode aventure RPG, que j’attends depuis longtemps. À voir ce que ça donne et il n’y aura pas trop à attendre, puisque Mario Tennis Fever sortira le 12 février 2026.
Super Mario Bros. WonderComme beaucoup de jeux Switch, on va se taper une “Nintendo Switch 2 Edition”. Alors c’est très bien pour celles et ceux qui découvrent le jeu vidéo avec la Switch 2, mais pour les autres, ça peut sembler un peu léger. Surtout quand on a déjà le jeu. Sauf que là, il est accompagné d’un DLC s’appelant Rendez-vous au parc Ballabel. Globalement, il s’agit d’un parc à mini jeux, faisable à plusieurs en coop ou en versus, mais il semble aussi y avoir toute une nouvelle zone plus normale. On verra cela au printemps 2026. Notez que la version Switch peut évidemment monter en version.
Enfin, et parce que Nintendo aime bien faire des jouets, ils ont décidé de proposer une Fleur Cancan physique et qui parle… quand elle veut. L’enfer. Ça s'appelle Talking Flower et c’est aussi prévu pour le printemps 2026.
Yoshi and the Mysterious BookLa Switch 2 n’avait pas son Yoshi, et cette erreur vient d’être réparée avec Yoshi and the Mysterious Book. Ce qui est bien avec les Yoshi, c’est que les histoires ne sont pas compliquées et que toute la direction artistique sert le jeu. Ici, c’est un livre magique qui tombe du ciel, et qui contient en ses pages des histoires sur de mystérieuses créatures florales. Yoshi décide de rentrer dans le livre et de partir à l’aventure. C’est encore une fois hyper joli, comme souvent avec cette série, et les phases de gameplay ont l’air assez intéressantes. Après, ça reste un Yoshi, donc sans aucune difficulté et plutôt orienté pour les plus jeunes. C’est attendu pour le printemps 2026.
Storm LancersLe segment des 40 piges de Mario étant terminé, on passe à tous les autres jeux. Et pour ce roguelike en 2D, on ne va pas s’éterniser. Concrètement, Storm Lancers a l’air d’être un… bah comme tous les autres jeux du genre, mais en coopératif. Et vu la tonne de roguelike qui sortent, autant dire qu’il faut sortir du lot. Si ça vous branche, ça sort aujourd’hui sur l’eShop Switch et Switch 2.
DinkumApparemment, Krafton avait envie d’avoir son Animal Crossing / Minecraft / n’importe quel jeu où on peut faire pousser des trucs dans un jardin. Il y a bien mieux dans le style (Fantasy Life par exemple), et ça sort en exclusivité temporaire Dinkum sur Switch le 6 novembre 2025.
PopucomUne sorte de mélange entre Splatoon et de Inca Ball, mais sous la forme d’un jeu de plateforme dans lequel il faut faire disparaître des boules de couleurs. Ça a l’air éclaté, mais Popucom sort cet hiver sur Switch et on en reparlera plus jamais.
Tomodachi Life : Une Vie de RêveDévoilé en début d’année dans le Nintendo Direct du 27/03/2025, l’étonnant Tomodachi Life : Une Vie de Rêve revient se montrer un peu plus. L’un des jeux les plus bizarres de la 3DS (en 2013, donc ça remonte) fait son grand retour avec une suite, à une époque où les Mii ne sont plus forcément mis en avant. De mon côté, j’ai toujours aimé son concept de simulation de vie qui continue même lorsque la console est éteinte, mais je n’ai jamais trouvé trop d’intérêt à y jouer, parce qu’il fait sa vie tout seul. Je reste ultra curieux tout de même et on verra cela sur Switch au printemps 2026. Attendez-vous à un carton plein au Japon.
Mortal Kombat: Legacy KollectionJ’en ai fait une preview Gamescom par ici, donc je ne m’attarde pas sur Mortal Kombat : Legacy Kollection. Il sortira le 30 octobre prochain sur Switch et Switch 2.
Final Fantasy VII Remake IntergradeLà aussi, je ne vais pas m’attarder, mais Final Fantasy VII Remake : Intergrade sortira le 22 janvier 2026 sur Switch 2. Enfin si, je vais m’attarder un peu, parce que Square Enix le vendra 40 balles et de ce que j’en ai vu à la Gamescom, c’est tout bonnement magnifique, ça tourne impeccable et il sera idiot de passer à côté si vous ne l’avez pas déjà.
Lynked: Banner of the SparkOn en a parlé lors de la Gamescom 2024 - Opening Night Live, et à l’époque déjà, je trouvais que Lynked : Banner of the Spark cochait un peu trop les cases pour être un jeu qui marche bien : un roguelite, du craft, de la construction de village, du combat hack'n slash, une direction artistique colorée. Les retours sont plutôt bons sur Steam, donc à voir. Dans tous les cas, ça sort aujourd’hui sur Switch.
Hades IIEst-ce que j’ai besoin de présenter Hades II ? Non. Et ça m’arrange, parce que je n’ai pas joué au premier épisode et qu’il est préférable de regarder la vidéo qui est tout simplement magnifique. Néanmoins, et même si bizarrement nous n’avons pas de test sur Factornews, c’est une suite qui est plus qu’attendu, dans sa version finale. Elle quitte sa phase d’early access pour arriver le 25 septembre sur Switch et Switch 2.
Kirby Air RidersAprès un Direct de 45 minutes sur Kirby Air Riders, qui a l’air totalement ouf comme le premier épisode sous-côté, on nous annonce deux choses. Déjà, que deux amiibos sont prévus et qu’ils ne sont pas comme les autres. Il s’agit de Kirby et son Étoile Warp, et de Bandana Waddle Dee et son Étoile ailée. Jusque là, aucun souci. Même lorsqu’on nous annonce que ces deux amiibos auront la même fonctionnalité que dans Super Smash Bros. Ultimate, invoquant des adversaires IA en jeu, mais gagnant de l’expérience au fil des courses. Sur Smash, c’est l’une des meilleures techniques pour s’améliorer et ne pas toujours faire les mêmes coups.
Sauf que ces amiibos sont détachables ! Ils sont en deux parties, et on peut donc changer de personnages / véhicules si on le souhaite. C’est hyper malin et ça ajoute une belle fonctionnalité, en tout cas pour cette collection d’amiibo. Ils seront en vente dès le 20 novembre 2025.
Et comme un Direct de 45 minutes n’est pas suffisant, on retrouvera Masahiro Sakurai dans un second direct sur le même jeu ! On ne connaît pas la date ni la durée, mais ce sera certainement un focus sur ces amiibos. Pour rappel, Kirby Air Riders sort le 20 novembre 2025 sur Switch 2.
Hyrule Warriors : Les Chroniques du SceauSi vous aimez les mosu et la série Zelda, attendez-vous à en prendre plein les yeux avec Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau. Il fera suite à Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau (le test est par ici) dans son stye de jeu, mais surtout à The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (notre test est par là). On va enfin avoir un Zelda Muso en 60 fps avec une blinde d’ennemis, la possibilité de jouer en écran splitté sans que ça rame, et même l’arrivée de la fonction GameShare pour jouer en multi mais chacun sur sa console, avec un seul exemplaire du jeu. Cette petite merveille sur laquelle je vais passer pas mal d’heures sortira le 6 novembre 2025 sur Switch 2.
Dragon Quest VII ReimaginedAlors celle-là, je ne l’avais pas vu venir ! Sorti en 2000 sur PlayStation, puis porté sur Nintendo 3DS en 2013, Dragon Quest VII reviendra avec ses grosses trompettes et son chapeau vert, le 5 février 2026 sur Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series et PC, et il s’appellera Dragon Quest VII Reimagined. Reste à voir si l'aventure sera exactement la même, ou si justement, c'est réimaginé.. En tout cas, il n’y a pas à dire, Square Enix revient fort avec une multitude de RPG et des remakes pas du tout attendus.
Virtual BoyLe plus énorme flop de Nintendo, vendu à environ 800 000 exemplaires dans le monde en 1995, revient se faire une petite beauté avec la console virtuelle de la Switch et Switch 2. Ouais, on va pouvoir se niquer les yeux avec des jeux en rouge et noir sur notre énormes TV. Sauf que… ce ne sera pas le cas. Pour pouvoir y jouer, Nintendo sort un accessoire ! Un Virtual Boy un peu spécial, permettant de mettre une Switch ou Switch 2, faisant office d’écran. Pas de prix, mais déjà une date : le 17 février 2026. Pourquoi suis-je intrigué au point d’avoir ma carte bancaire dans la main ? Je ne sais pas.
Chance à nous, il y aura aussi un accessoire en carton disponible sur le My Nintendo Store.