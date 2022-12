[MAJ] CoD : Life Is Peachy

Valve ne passe pas d'accord avec ses partenaires pour les obliger à sortir leurs jeux sur Steam Microsoft a toujours été honnête avec Valve donc Valve les croit sur ce coup-là Microsoft a besoin d'avoir présent sur les plateformes et appareils où se trouvent les potentiels acheteurs de Call Of Duty

Selon Bloomberg , Microsoft et Nintendo ont signé un accord sur 10 ans dans lequel Microsoft s'engage à porter des jeux Call Of Duty sur les consoles du petit artisan de Kyoto, à condition bien sûr que le rachat d'Activision-Blizzard soit validé. Ca peut sembler paradoxal vu que le dernier CoD à être sorti sur une console Nintendo était Ghosts sur Wii U en 2013 et que les joueurs Switch n'en ont rien à carrer. Accessoirement il va falloir des cartouches de 128 Go et une Super Switch Pro pour faire tourner les jeux en question à moins de se contenter des versions mobile ou des versions cloud.Le but réel de la manoeuvre est bien entendu de dire "Vous voyez ! CoD ne sera pas une exclu Xbox !" et de forcer la main à Sony, le constructeur ayant reçu une offre similaire . Selon Phil Spencer, patron de la division Xbox, Sony passe plus de temps avec les autorités de la concurrence qu'à discuter de l'offre avec Microsoft. Plus intéressant pour les joueurs de CoD : Microsoft a aussi promis de sortir les futurs CoDs sur Steam en même temps que sur Xbox. Gabe Newell a confirmé qu'il a reçu une proposition de Microsoft promettant de conserver CoD sur Steam mais selon lui ce n'est pas nécessaire car :Ce n'est pas leurs avocats de MS devrait envoyer à la FTC pour faire avance le schmilblick, c'est Gabe.