Microsoft : le Blizzard s'étend

Le rachat d'Activision-Blizzard-King par Microsoft n'avance pas. Les choses risquent même d'empirer : la Federal Trade Commission (FTC, l'autorité de la concurrence américaine) serait sur le point de lancer un procès pour bloquer le rachat . La patronne actuelle de la FTC, Lina Khan, ne porte pas les grosses boites de tech dans son coeur à tel point qu' Amazon et Facebook avaient demandé sans succès qu'elle ne fasse pas partie des affaires concernant les boites en question à cause de ses positions sur le sujet par le passé.Au centre du débat est bien évidemment Call Of Duty. Il faut dire que le 7 novembre, Activision a annoncé que Modern Warfare II avait rapporté 800 millions de dollars en trois jours, un record pour la licence. En 10 jours, la suite du reboot d'Infinity Ward a tapé le milliard. Le 11 novembre, Microsoft faisait une offre tintéressante à Sony : garantir que CoD resterait sur PlayStation pendant 10 ans. Sony n'a pas commenté l'offre en question mais on est curieux de savoir les conditions. Est-ce que cela inclut de sortir les CoD sur PlayStation le même jour que sur Xbox ? Quid du Game Pass ? Afin d'épaiser les inquiétudes de la CMA (la FTC britannique), Microsoft tente une approche différente. Le constructeur explique que même si CoD devenait une exclu, ça ne changerait rien car "Sony a plus d'exclus que Microsoft et souvent de meilleure qualité. [...] Les jeux développés en interne chez Sony comme chez Nintendo font parti des jeux les plus vendus en Europe et au monde." L'aspect qualité est discutable et on laisse les fanboys s'entretuer mais l'aspect quantité est particulièrement vrai cette année. Malgré le fait que Xbox Game Studios comporte 23 studios internes, ils n'ont publié qu'un seul nouveau jeu en 2022, Pentiment , qui est clairement un jeu de niche. Pendant ce temps, Sony a écoulé 5 millions de God Of War Ragnarok en 5 jours et Nintendo a vendu 10 millions de Pokémon Violet/Ecarlate en trois jours.