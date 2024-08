Mais il est bien court, le temps des Series

I do think the real goal here is to be able to take a broad set of content to more users in more places and really build what looks like more to us the software annuity and subscription business. [...] I think we're really encouraged by some of the progress and how we're making progress with Game Pass.

Microsoft vient de publier les chiffres pour le trimestre fiscal qui s'est terminé le 30 juin et le groupe dans son ensemble se porte très bien avec un bénéfice net de 22 milliards de dollars. Au passage on a souvent du mal à comprendre ce que représente un milliard alors voici un exemple simple : un million de secondes, c'est presque onze jours. Un milliard de secondes, c'est presque 32 ans.Bref. Quand on zoome sur la partie Xbox du groupe, Microsoft est fier d'annoncer que la division "Content & Services" qui regroupe les ventes de jeux et les abonnements a augmenté de 61% par rapport à l'année d'avant grâce au rachat d'Activision Blizzard. Par contre les ventes de consoles ont chuté de 42% par rapport à l'an passé. On ne sait pas exactement combien de Xbox MS a vendu mais Daniel Ahmad estime que durant le premier trimestre 2024, MS n'aurait vendu que 900 000 Xbox contre 4,5 millions de PS5.Chez Microsoft, on continue d'expliquer que tout cela va dans le bon sens. Selon Amy Hood, la CFO de Microsoft :La stratégie est de proposer le contenu (jeux et abonnements) à plus d'utilisateurs (comprenez : ceux qui ne possèdent pas de Xbox) et Microsoft a même créé une pub à l'occasion de la sortie de l'appli Xbox sur Fire TV qui permet de jouer aux jeux Xbox Cloud. De là à penser que MS va sortir du business des consoles, il n'y a qu'un pas à franchir. Microsoft n'est pas dans la situation financière qu'était Sega avant l'arrêt de la Dreamcast mais ces derniers temps les boites de tech ont la gachette facile.Mais devenir un éditeurs tiers signifie qu'on a aucune plateforme à soit ce qui rend la concurrence niveau jeux devient bien plus dure. Le bide relatif des Xbox Series fait que de plus en plus de développeurs tiers sautent la plateforme mais du coup les jeux first party ont moins de concurrence. C'est aussi une garantie qu'une grande majorité des possesseurs de Xbox sont abonnés Game Pass. Le seul truc que MS doit éviter est de compliquer l'offre. Oups, trop tard