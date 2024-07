La journée d'un Passiste

le Xbox Game Pass for Console disparait pour les nouveaux abonnés. C'était la solution à petit prix qui ne comprenait que les jeux sans la possibilité de jouer en ligne

le Xbox Game Pass Core qui ne comprend que la possibilité de jouer en ligne (anciennement appelé Xbox Live Gold) passe de de 59,99 euros à 69,99 euros par an

Le PC Game Pass passe de 9,99 à 11,99 euros par an

Le Xbox Game Pass Ultimate (les jeux, l'accès à EA Play, le jeu en ligne et le cloud) passe de 14,99 euros à 17,99 euros par mois

Une pointure de la finance chez Microsoft a fini par comprendre que ce serait dur de rentabiliser les 70 milliards claqués pour racheter Activision-Blizzard-King en collant les Call Of Duty dans le Game Pass sans contrepartie. Du coup Microsoft fait comme les autres services de streaming en augmentant les prix Ces changements de prix sont effectifs immédiatement pour les nouveaux abonnés et le 12 septembre pour les autres. Microsoft va aussi introduire le Xbox Game Pass Standard qui comprendra le jeu en ligne et les jeux mais pas toujours le jour de leur sortie. Ca coûtera $14,99 aux US. Si on était mesquin, on pourrait rappeler que le Humble Choice c'est $11,99/mois pour des jeux