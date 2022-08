Logitech : premières images de leur console portable

Des images de la future console portable de Logitech sont arrivées sur le Twitter de Evan Blass et Logitech s'est empressé de demander à Twitter de les retirer mais le mal est fait : elles sont dans la nature. Comme on le supposait , il s'agirait d'une bécane à base d'Android au vu du logo Google Play donc elle ferait tourner les jeux Android en natif en plus des services de streaming.Au niveau design, c'est une Ayn Odin à savoir une Switch Lite disposant d'une meilleure prise en main. Il n'y a aucun détail niveau specs mais on suppose que la console portable de Logitech reposera sur la Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform de Qualcomm . Comme d'habitude, c'est le prix qui fera la différence mais très franchement, prenez un Steam Deck. En plus des jeux PC natifs, ça fait aussi tourner GeForce Now et Xbox Cloud et pour les plus masochistes d'entre vous, vous pouvez même coller des jeux Android via un émulateur type LDPlayer.