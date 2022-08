Logitech se lance dans les consoles

Logitech se porte plutôt bien, merci pour eux. La compagnie suisse a racheté Saitek, ses concurrents de toujours, en 2016 puis a surfé sur la vague du streaming en rachetant Blue Microphones (fabricants du Yeti) en 2018 et Streamlabs en 2019. Mais ils peuvent surtout remercier COVID. La demande en périphériques de jeu et webcams a explosé. Leur chiffre d'affaire est passé de 2,98 milliards de dollars en 2020 à 5,25 en 2021.Ils ont décidé d'investir une partie de leur pognon dans un nouveau projet : une console portable dédiée au streaming. Pour cela, ils se sont associés avec Tencent Games . Logitech et Tencent Games discutent avec Microsoft et Nvidia pour s'assurer que Xbox Cloud et GeForce Now tournent sans problème sur la future bécane (notez au passage que Stadia n'est même pas mentionné). Elle sortira cette année.On ne sait pas trop s'il y a un marché pour ce genre de bécane. On a tous un appareil dans la poche capable de faire la même chose surtout depuis qu'on peut accéder à GeForce Now et Xbox Cloud via Safari sur iOS. Des solutions comme le Kishi ou le Backbone permettent même de transformer son téléphone en console portable. Mais il est fort possible que cette future machine fasse tourner Android et donc un cortège d'émulateurs et de jeux comme la Ayn Odin . Espérons donc que le prix et les specs suivent.