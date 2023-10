Sorti en 2017, Little Nightmares était à l’époque une belle petite surprise . Développé par Tarsier Studios et édité par Bandai Namco , il s’agissait d’un jeu solo de plates-formes en 2,5D, de réflexion mais aussi d’épouvante où on incarnait une petite fille nommée Six qui devait s'échapper d’un navire peuplé de géants monstrueux. Le gameplay était une réussite, avec une direction artistique magnifique et un sound design de qualité.Sa suite était, elle, arrivée en 2021, et suscitait forcément plus d’attente. Cette fois-ci le joueur incarnait Mono, aidé de Six du premier volet après l’avoir délivré et dorénavant dirigée par l’IA. Si les acquis du précédent opus étaient toujours maîtrisés, le personnage principal était désormais armé et la maniabilité malheureusement perfectible par moment. Il n’empêche que l’on y retrouvait tout ce qui en faisait le charme dans Little Nightmares II On se doutait que les développeurs n’allaient pas s’arrêter en si bon chemin, et en 2024 il sera prévu de continuer l’aventure dans Little Nightmares III dont on vous avait parlé lors de la Gamescom 2023 - Opening Night Live du mois d’août de cette année. Cependant, ce seront cette fois-ci Low et Alone les protagoniste principaux, dans un titre qui reprendra là encore la même formule gagnante, qui toutefois pourra être joué en coopération en ligne comme en solo pour la première fois.Vous avez même le droit à une présentation de près de 18 minutes de la pré-alpha. Vous y verrez des séquences qui sont désormais assez classiques, mais il y a aussi quelques petits affrontements où l’on comprend que chaque joueur aura son petit rôle à jouer pour venir à bout de la menace. Cependant, pas de la vrai menace qui est encore ces géants monstrueux…Pour le moment, le titre est annoncé sur Steam, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.