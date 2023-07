Limited Run : salve d'anciennes gloires à venir

Clock Tower 'Port+'

Tomba!

Gex Trilogy Collection

Shantae Risky Revolution

Jurassic Park Classic Games Collection

Castlevania Advance Collection

On le sait tous, les éditeurs sont de plus en plus prompts à sortir leurs vieilleries du placard. Le plus souvent ils se contentent de souffler la poussière accumulée sur les étagères histoire que l'abus ne soit pas trop flagrant. Et bien figurez-vous que Limited Run fait assez fort dans le domaine car v'la t'y pas que se sont succédé pas moins 26 annonces lors de leur dernier LRG3 2023, mettant en avant pour la plupart des jeux retro leur Carbon Engine, un ensemble d'outils de développement facilitant les portages sur les nouvelles machines. Ajoutons à ce showcase les annonces de Riviera: The Promised Land et Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons , et les moins jeunes de notre lectorat (la totalité?) seront aux anges en parcourant ces quelques trailer. Ne cherchez pas vos doubles foyers ils sont sur votre nez, comme d'habitude. Installez-vous confortablement au fond de votre rocking-chair, nous sommes partis pour une petite sélection.Way Forward et Limited Run nous annoncent la venue d'un des pionniers du genre survival horror sorti initialement et seulement sur SFC au Japon, ici en version "améliorée" et traduite en plusieurs langues pour la première fois (dont le français). Il faudra attendre le début d'année prochaine pour y jouer sur un des supports actuels.Whoopee Camp et le créateur original du titre (Tokuro Fujiwara) présentent le portage de Tomba!, petite gloire passée sur PS1, dans une version là aussi enhanced et à venir à une date inconnue sur PS4/PS5, Switch et PC.Il fut un temps la mascotte de la 3DO et de Crystal Dynamics, Gex nous reviendra prochainement sur toutes les plateformes, grâce au Carbon Engine.Un nouveau Shantae? Presque. On a ici affaire à un Shantae Advance qui n'a jamais vu le jour car annulé à l'époque. C'est prévu pour sortir l'an prochain ... en cartouche sur Game Boy Advance! Oui oui mon bon monsieur.Ils ne font pas partie des meilleurs jeux de notre enfance, ils se retrouvent malgré tout dans cette compilation de jeux tirés des deux premiers films de la saga et sortis à l'époque sur SNES, NES et Gameboy. Sortie un jour à destination de toutes les plateformes actuelles.Et pour finir notre petite selection retro, voici la sortie en boite de la Castlevania Advance Collection pour Switch et PS4, avec précommande disponible le 28 juillet.Autrement, si vous en voulez encore, nous vous conseillons de regarder les autres annonces faites durant ce bon petit showcase d'une grosse demi-heure (avec entre autres du Karateka, du Teenage Mutant Ninja Turtles, du El Shaddai Ascension of the Metatron, du Arzette the Jewelod Faramore, du Disney Gargoyles Remastered etc...)