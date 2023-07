Nouveau Remaster - Riviera: The Promised Land

Pour les trois du fond qui s'en souviennent, Riviera: The Promised Land (1er volet de la série Dept. Heaven) sorti en 2002 sur WonderSwan Color puis porté sur GBA en 2005 et PSP en 2008 est un Tactical RPG atypique créé par Sting Entertainment. Personne ne l'attendait, mais il semble qu'il revienne bientôt sorti de la moulinette habituelle d'un Remaster, si l'on en croit le dernier tweet de Sting. Wait and see, comme on dit.