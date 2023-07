Tout comme Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge qui jouait la carte de la nostalgie l’année dernière, c’est le tour d’une autre légende du beat 'em up de faire son retour : Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons , développé par Secret Base et édité par Modus Games qui nous partage une bande-annonce de présentation des personnages. Les frères Billy et Jimmy Lee seront accompagné de Marian, Oncle Matin, Abobo, Chin Tai Mei, Linda et Burnov entre autres car il y aura 13 combattants jouables. De quoi avoir le choix en style de combat et character design, avec la possibilité de changer de personnage à la volée pour un jeu en coopération à deux joueurs en local.Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons est attendu pour le 27 juillet prochain sur PC, Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5 et Switch. Si vous voulez visionner un peu de gameplay d’ici là, la chaîne YouTube d’IGN tout comme celle de Game Informer présentent toutes les deux le titre.