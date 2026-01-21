ACTU
Life is Strange: Reunion programmé le 26 mars
par Buck Rogers, email
Life is Strange, c’est quand même une belle aventure débutée en 2015 et qui aura vu les studios de développement Don't Nod Entertainment et Deck Nine Games se relayer, pour le plus grand bonheur des fans de la saga. Alors, lorsque l’on apprend que le tout nouvel opus annoncé, Life is Strange: Reunion, sera le dénouement de l’histoire avec Max et … Je pense que certains verseront leur petite larme, et cela sans aucun doute.
Je ne vais pas trop m’étendre sur l’histoire, ça spoile quand même un peu, d’ailleurs j’invite même à éviter de regarder la bande-annonce si vous ne voulez pas savoir qui est Keyser Söze. Pour les irréductibles, autant attendre le 26 mars sur PC, PS5 et Xbox Series. Sachez tout de même qu’il est question de souvenirs impossible, de voyage dans le temps et d’une belle bande originale certainement.
Le prix d’entrée de la séance est de 49,99 euros, si vous voulez quelques bonus comme le documentaire, la facture s’élèvera à 59,99 euros, et si vous aimez les merdouilles des versions collector, la douloureuse sera de 99,99 euros. À noter qu’il y a un bundle Life is Strange: Reunion Twin Pack qui regroupe le jeu avec Life is Strange: Double Exposure pour 69,99 euros. Sûrement histoire de l’écouler un peu, il faut dire que le titre n’avait pas trop marché à sa sortie.
