ACTU
Les SSD NVMe se débrident
par CBL, email @CBL_Factor
SCSI n'est pas le nom d'une nouvelle série policière américaine mais celui d'un standard en vogue depuis les années 80s. Quand j'étais beaucoup plus jeune, mon paternel avait des disques durs externes SCSI prêtés par son boulot. De nos jours, si la connectique SCSI a disparu, les protocoles sont toujours là dans une forme évoluée. Si vous regardez les propriétés de votre SSD NVMe, vous verrez qu'il est encore référencé en tant que périphérique SCSI. Mais le SCSI n'a jamais été conçu pour les NVMe.
Microsoft a fini par s'en rendre compte et a sorti une mise à jour pour Windows Server 2025 qui supporte les NVMe en natif. Le tout devrait donner un joli coup de boost aux performances tout en réduisant le temps CPU utilisé. En modifiant quelques paramètres de la base de registre, il est possible de faire pareil pour Windows 11 25H2. Attention par contre : la manoeuvre n'est pas sans risque. Mais selon ce que vous faites avec votre PC, il est question d'un gain de perf entre 10 et 15% et d'un temps de boot plus court. Encore faut-il avoir un SSD NVMe : les prix ont flambé ces trois derniers mois au même titre que la RAM...
Microsoft a fini par s'en rendre compte et a sorti une mise à jour pour Windows Server 2025 qui supporte les NVMe en natif. Le tout devrait donner un joli coup de boost aux performances tout en réduisant le temps CPU utilisé. En modifiant quelques paramètres de la base de registre, il est possible de faire pareil pour Windows 11 25H2. Attention par contre : la manoeuvre n'est pas sans risque. Mais selon ce que vous faites avec votre PC, il est question d'un gain de perf entre 10 et 15% et d'un temps de boot plus court. Encore faut-il avoir un SSD NVMe : les prix ont flambé ces trois derniers mois au même titre que la RAM...