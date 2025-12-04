Emmanuel Micron démissionne

ACTU
par CBL, email @CBL_Factor
La RAM est le deuxième composant le plus vital d'un ordinateur après le CPU. Comme tous les appareils électroniques sont devenus des ordinateurs, il y a de la RAM partout. Gag : votre brosse à dents Bluetooth comporte plus de RAM que l'ordinateur qui a permis de marcher sur la Lune. Vos smartphones/consoles/PCs comportent des gigaoctets de DRAM, un type de RAM. Votre PC de bureau a même trois types de DRAM : celle pour le CPU, celle pour le GPU et celle pour le SSD (elle sert de cache) si vous avez un modèle milieu/haut de gamme.
La DRAM en question se présente sous forme de modules fabriqués en grande majorité par un cartel de trois boites : Samsung, SK Hynix et Micron. Le cartel en question décide des prix de la DRAM et s'est fait gauler plusieurs fois car ils gonflaient artificiellement les prix. Corsair ne fabrique pas vraiment de DRAM par exemple. Ils prennent les modules du cartel et les mettent dans des barettes. Micron vendait sa propre DRAM dans ses propres barettes via sa marque Crucial destinée au grand public. Crucial vendait aussi des SSDs contenant de la mémoire Flash (NAND) aussi produite par Micron. Micron vient d'annoncer qu'ils abandonnaient Crucial. Ils ne produiront plus de produits Crucial après février 2026. Mais pourquoi ?
La réponse est simple : l'IA. Encore et toujours. Oracle/Amazon/OpenAI/Meta/Microsoft/Google sont tous en train de construire des tonnes de centres de données histoire d'avoir assez de puissance de calcul pour que tous les yes men de ce monde produisent des images moches pour leurs posts LinkedIn. Les centres de données en question nécessitent des tonnes de RAM et de SSDs et Micron vient de décider qu'il est nettement plus rentable que leurs modules de DRAM, NAND et NOR (un autre type de mémoire Flash) finissent dans les centres de données que dans les PCs des joueurs.
Ils ne sont pas les seuls. Les deux autres membres du cartel, Samsung et SK Hynix, ont signé un contrat avec OpenAI pour leur fournir 900 000 modules de DRAM. PAR MOIS. Le tout pose un problème évident. Les capacités de production du cartel étant limitées, si la demande augmente massivement, les prix vont grimper. Et ils ont grimpé. De manière débile. Le prix de certaines barettes de RAM a triplé en trois mois. Pour les intégrateurs comme Dell, il y a deux choix : augmenter le prix de ses ordinateurs ou absorber les coûts. HP a déjà annoncé qu'ils vont augmenter leurs prix. Lenovo a pris les devants et a fait des réserves de DRAM. Apple a des contrats sur plusieurs années avec le cartel donc ne devrait pas changer les prix pour cette génération de Mac/iPhones/iPads. Une des raisons pour laquelle Valve n'a pas encore annoncé le prix de la Steam Machine est la volatilité des prix de la DRAM.
AMD vient d'augmenter le prix de ses cartes graphiques. Jusqu'à présent quand Nvidia fournit un GPU à un partenaire type Asus qui construit la carte graphique, la DRAM est incluse. C'est pour cela que toutes les 5070 Ti du monde ont 16 Go de mémoire. Le constructeur serait en train de repenser cette logique et voudrait fournir aux partenaires uniquement le GPU et leur laisser le soin de se fournir en DRAM. La bonne nouvelle est que cela pourrait permettre aux partenaires d'inclure plus de RAM que prévu. La mauvais nouvelle est que le prix des cartes graphiques risque d'être encore plus volatile. La demande en GPU étant déjà délirante toujours à cause de l'IA, cela ne va rien arranger aux choses.
Soyons clairs : oui il y a une bulle IA. Mais elle n'est pas près d'exploser car les enterprises qui l'alimentent (celles citées plus haut) ont des réserves de cash illimitéees. On estime qu'elles vont claquer MILLE MILLIARDS DE DOLLARS PAR AN pendant les cinq prochaines années pour construire des centres de données.
