Les sorties du jour

En ce vendredi 26 avril, nous avons une journée un peu chargée en sorties. Autant les regrouper dans une petite news, en partageant surtout les bandes-annonces et le ressenti général des premières critiques, parce qu’il est trop tôt pour les retours des joueurs. Nous aborderons donc les jeux : Sand Land Manor Lords et TopSpin 2K25 Commençons par l’adaptation du manga du regretté Akira Toriyama , l’action-RPG en monde ouvert, dont les développeurs ont partagé le dernier message de l’auteur sur le jeu . Il avait l’air d’être ravi du résultat, les critiques un peu moins . Ces derniers retrouvent toutes les qualités de l’œuvre originale, plombée par une certaine répétitivité. Sachant que les fans sont une espèce moins exigeante, ils retrouveront probablement l’ultime hommage au mangaka. Le titre est disponible sur Steam, PS4, PS5 et Xbox Series.lui s’en sort mieux, depuis que la protagoniste principale a la possibilité d’avoir des tenues un peu plus habillées et qu’un tag raciste à été supprimé du jeu . L’exclusivité PlayStation 5 aurait pour elle son système de combat et sa bande originale, mais pêcherait apparemment dans le game design de son monde semi-ouvert qui rendrait le tout un peu redondant. Ah aussi, comme vous pouvez le voir, le titre d'action-aventure est visuellement réussi. De toute façon billou nous fera son retour très bientôt dans son test.Le jeu tactique en temps réel et de gestion city-builder médiéval arrive ce jour même en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store et Windows Store. De plus,est disponible sur le PC Game Pass . Les avis provisoires sont que le titre aurait une excellente durée de vie, il serait beau, avec des mécaniques réussies et un grand sens du détail. Toutefois, il ne serait pas exempt de reproches, comme tous les jeux en cours de développement on le rappelle.L’annonce de l’arrivée denous avait intrigué, on avait même retrouvé un brin d’enthousiasme . Commençons par ce qui fâche, surtout la rétine d’ailleurs, car le jeu ne brille pas par ses graphismes, sans que cela soit non plus catastrophique. En revanche, les animations, le gameplay, le contenu, le sound design etc., presque tout le reste en somme, serait réussi. Il s’agit peut-être du retour en grâce de la série , Frostis nous en dira beaucoup plus dans son test à venir. En attendant, le jeu arrive sur Steam, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.