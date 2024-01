TopSpin 2k25 fonce au filet

Si vous aimez les jeux vidéo et le tennis, vous êtes très probablement un peu sur votre faim depuis des années. Faut dire que l'année 1991 commence à être lointaine, avec Super Tennis sur Super Nintendoet Final Match Tennis sur PC Engine. On garde aussi en mémoire les débuts de la série Virtua Tennis en 1999 dans les salles d'arcade, puis en 2000 notre Dreamcast d'amour. Avec l'arrivée de la Xbox, on a vu 2003 une nouvelle série avec un premier épisode, Top Spin . Honnêtement, c'est encore hyper bien à jouer, même si ça a 20 ans dans les dents. S'en est suivi Top Spin 2 (2006), Top Spin 3 (2009) et Top Spin 4 (2011), avec de plus en plus de supports, Microsoft ayant lâché un peu le truc (je me demande encore pourquoi).On commençait à avoir un bon rythme du côté des simulations (je ne parle pas de Mario Tennis), mais il faut être honnête, les deux séries, Virtua Tennis et Top Spin, n'évoluait pas dans le bon sens à chaque épisode. Mais comme un passing shot qu'on a pas du tout anticipé,débarque et annonce TopSpin 2k25 Donc 13 ans plus tard, 2K Games se réveille et se dit qu'ils peuvent peut-être faire autre chose dans le milieu du sport, avec Hangar 13 au développement. Et là on peut se dire "merde, c'est d'eux Mafia III ?" Mais il faut s'avoir qu'avant d'avoir un nom de studio de garagistes, c'était 2K Czech, qui s'était chargé de Top Spin 4, studio contenant aussi d'anciens de PAM Development qui ont sorti les 3 premiers épisodes. Bref, c'est un peu leur came la balle jaune, si jamais ils ont gardé les personnes de l'époque.Pour l'instant, aucune date de sortie n'est annoncée, mais on a déjà une bande-annonce qui donne furieusement envie, et on se doute d'une sortie sur PS5, Xbox Series, PC et possiblement Switch.