RIP Akira Toriyama

On apprend avec grande tristesse qu'Akira Toriyama est décédé à l'âge de 68 ans. C'est l'une des figures emblématiques du manga en créant Dr. Slump puis évidemment Dragon Ball. C'est aussi une des figures emblématiques du jeu vidéo japonais vu qu'il a réalisé le chara design des Dragon Quest, de Chrono Trigger et de Blue Dragon.Son influence dans le JV continue à l'heure actuelle non seulement via les multiples adaptations de Dragon Ball mais aussi avec Sand Land , qui est adapté d'un de ses mangas et qui sortira le 25 avril sur PC, Playstation et Xbox. Il avait aussi créé un des dioramas utilisé dans Fantasian