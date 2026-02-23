ACTU
Le Steam Next Fest revient du 23 février au 2 mars
par Buck Rogers, email
Le Steam Next Fest est à nouveau de retour du 23 février au 2 mars, et ce sera l’occasion de découvrir tout plein de démos d'œuvres vidéoludiques à venir. Vu le nombre de jeux, j’ai sorti une petite liste de titres que je n’ai pas encore essayé, mais qui ont l’avantage d’avoir une bande-annonce que je partage plus bas, pour au moins vous permettre de vous faire une première idée. Pour des aperçus à proprement parler, on me souffle dans l’oreillette qu’il se pourrait que notre Xavor fasse son marché saisonnier, pour ensuite vous proposer sa sélection.
N’hésitez pas à partager les pépites que vous trouverez, et le plus important, surtout amusez-vous bien !
Lost HostOn commence par Lost Host, qui parle dans une aventure au ton sombre d’une petite voiture qui a égaré son propriétaire. Seule dans la maison, elle se lancera à la recherche du garçon.
HubertVous serez un chien de berger dans Hubert, en guidant votre troupeau de moutons ou en le protégeant de loups affamés. Pour la tâche, vous serez aidé de vos sens de canidé.
Nox MortalisLà, avec Nox Mortalis, on a affaire à un jeu de survie en monde ouvert au style rétro. Au programme, collecte de ressources, craft, exploration de donjons.
AETHUSDans AETHUS, Vous êtes Maeve, une ancienne ingénieure minière qui dans un monde souterrain devra extraire des ressources pour construire un avant-poste entièrement personnalisable. Il y aura même un complot corporatif dystopique à déjouer.
Tape 101: Liminal DescentTape 101: Liminal Descent est un jeu d’horreur psychologique avec pour inspiration le modèle de Kübler-Ross (les cinq étapes du deuil : déni, colère, marchandage, dépression et acceptation). Votre seul lien avec le monde sera une petite voiture RC équipée d’une caméra…
Pass the FearDans le shoot'em up roguelite de type bullet hell Pass the Fear, une corruption se répand implacablement sur une île. Vous serez le chasseur de démons piégé et qui va devoir trouver un moyen de s’échapper avant l'aube.
