ARTICLE
Steam Next Fest édition feuilles qui tombent
par Xavor2Charme, email
Comme tous les 6 mois environ, je m’adonne à ma grande passion : télécharger plein de démos pendant le Steam Next Fest et tester plein de jeux pas encore sortis. J’ai moins été séduit cette fois-ci, mon jeu préféré étant déjà présent en juin dernier. J’ai tout de même pu faire mon marché afin de vous proposer une petite sélection de saison.
Factor Motorsport Demo Disc
TruckfulCharmant petit jeu de livraison, la courte démo de Truckful m’a fait forte impression en enchaînant les petites idées : la conduite en vue isométrique agréable, la gestion physique des colisions (et nous devons organiser notre chargement), il faut utiliser son klaxon pour demander aux moutons de se pousser et il y a même un twist de narration à la fin de la démo. Bref, jetez-y un œil, ne serait-ce que pour la palette de couleurs. Le jeu de MythicOwl est prévu pour un vague 2026.
Iracing ArcadeVous aimeriez vous mettre à iRacing mais vous êtes un peu radin ? L’abonnement vous fait peur et vous n’avez pas de place pour un encombrant volant à retour de force ? Alors iRacing Studios a pensé à vous en demandant à Original Fire Games de développer une variante plus légère et colorée de leur simulateur phare : iRacing Arcade. Ou alors ils étaient en train de développer la suite du sympathique Circuit Superstar et iRacing leur a demandé si cela n’était pas possible de le repeindre façon simu sérieuse. Nous avons alors le meilleur des deux mondes, un jeu de course accessible avec néanmoins un peu de profondeur niveau conduite ainsi que des licences officielles pour les circuits et voitures. La démo propose une course sur Tsukuba avec une Porsche 911 GT3 Cup, un des circuits gratuit de la simu chère et le résultat est très agréable. Le jeu sort le 2 décembre 2025.
Bus BoundVous ne le savez pas, mais pour me faire embaucher chez Factornews, j’avais envoyé un article écrit pour un magazine papier, Inventaire, qui traitait de ma fascination pour Euro truck Simulator 2 et Densha de Go!. En lançant la démo de Bus Bound de stillalive studios, je ne pensais pas que j’allais me retrouver dans une fusion des deux titres cultes susmentionnés, pour mon plus grand plaisir. J’ai ressorti pour l’occasion le volant TSW et le Multi-Stalk de chez Moza Racing et je me suis lancé dans ma nouvelle carrière de conducteur de bus.
Les premières impressions ne sont pas ultra-engageantes : c’est pas très beau, ça tourne pas bien et dire que le retour de force est discret tient de l’euphémisme. Puis nous nous lançons dans le tutoriel qui nous accompagne très bien et nous explique tous les fondamentaux : nous devons nous rendre à temps à chaque arrêt tout en conduisant doucement et en respectant le code de la route états-unien (ce qui change pas mal au niveau des priorités). A chaque fin de tournée, nous engrangeons de l’expérience et nous débloquons de nouveaux arrêts que l’on ajoute à notre parcours. Parcours que l’on peut customiser via un affreux éditeur imbitable pour casser la routine. C’est prometteur, à voir si tout cela ne finit pas par tourner en rond. C’est édité par Saber “Snowrunner” Interactive et il n’y a pas de date de sortie.
Les démos de jeu normaux sans roue ni capot
MOTORSLICEJ’enchaine avec un jeu avec “Motor” dans le titre mais point de conduite ici. MOTORSLICE m’avait déjà fait du gringue lors de son annonce lors d’un ennuyeux Guerrilla Collective avec une intrigante bande-annonce à la Splatoon 3 dans un univers brutaliste à la Nier Automata. Niveau gameplay le jeu s’inspire des Prince of Persia période PS2 avec de la plateforme fluide et des combats nuls contre des pelleteuses possédées. Le jeu tente aussi de raconter une histoire via des monologues un peu ennuyeux lors de l’arrivée aux checkpoints mais son univers BTP-core me séduit pas mal. Je ne le vends pas hyper bien mais une fois en jeu, c’est assez agréable et assez original, bien qu’encore assez brut de décoffrage (vous l’avez ?). A tester donc, le jeu n’a pas encore de date de sortie.
DogpileConnaissez-vous Suika Game (ou Jeu de la Pastèque) ? Non ? Bon alors sachez juste que c’est une sorte de Tetris moche physiqué qui a fait sensation dernièrement dans lequel il faut combiner des fruits pour créer de plus gros fruits jusqu’à la pastèque du titre. Le principe est assez hypnotisant mais malheureusement le visuel et le côté un peu vain du jeu ont fini par me faire lâcher la manette assez vite. Et donc pour résumer Dog Pile, sachez juste que c’est un Suika Game qui troque les fruits contre des toutous et une direction artistique plus sexy avec un twist rogue-like deck builder pour pimenter la progression. Cela répond donc à toutes mes critiques et j’y ai passé plus de temps que je l’avais prévu. Studio Folly n’a pas encore annoncé de date de sortie.
Lumines AriseAprès la revisite synesthésique de Tetris avec Tetris Effect, Tetsuya Mizuguchi revient avec Lumines Arise et une démo permettant de se lancer dans un enchaînement de 3 niveaux hallucinés. C’est Lumines avec des fonds kitchs et de la bonne techno, ça fait battre du pied, c’est assez chouette. Franchement pourquoi pas et nous serons vite fixés, le jeu de Enhance sort le 11 novembre 2025.
THRASHERJe continue avec les jeux avec du gros son et des univers hallucinés avec THRASHER, suite spirituelle de THUMPER, un des meilleurs jeux de la décennie 2010 selon bibi. Toujours développé et composé par Brian Gibson et son studio Puddle, THRASHER reprend les codes visuels et sonores de son précédent jeu mais en change les règles : fini la fuite en avant sur des rails à 5000 km/h, ici nous dirigeons une anguille métallique devant briser des ronds ou des traits bleus en évitant leurs pendants rouges. Le gameplay est extrêmement simple mais la démo permet d’expérimenter assez vite quelques petites variantes. Le jeu repose beaucoup sur sa bande-son et son visuel à la Jeff Minter ce qui est logique vu qu’il a été développé avant tout pour la VR (le jeu est d'ailleurs déjà sorti sur certains casques), expliquant peut-être aussi la simplicité du gameplay. Je l’ai pourtant testé sur Steam Deck, où l’interface s’y adapte parfaitement et cela marche tout de même très bien. Le jeu sort très vite, le 7 novembre 2025 et écoutez Lightning Bolt, le groupe culte de Gibson.
La révélation du festoche
Tears of MetalEt voici mon chouchou, pourtant déjà présent la dernière fois mais auquel je n’avais pas accroché : Tears of Metal. Si Absolum, un beat them all 2D rogue-lite; avait été mon coup de cœur il y a 6 mois, cette fois-ci c’est un beat them all 3D rogue-lite. Ajoutez à cela que c’est, je pense, le premier Dynasty Warriors indé que la terre n’ai jamais porté et vous collez un sourire jusqu’aux oreilles du fan discret de Musô et de la série tentaculaire d’Omega Force que je suis.
Le jeu de Paper Cult (déjà responsable de Bloodroots, jeu d’action de bonne réputation) est donc un beat them all à grande échelle où l’on contrôle un héros écossais (seul William Wallace est disponible dans la démo mais d’autres persos sont prévus) au sein d’un enchaînement de petites batailles épiques où l’on doit remplir généralement plusieurs petit objectifs, ressemblant un peu aux batailles secondaires de Dynasty Warriors Origins. Le jeu étant donc un rogue-lite, nous devons enchaîner les batailles et les événements en sélectionnant l’ordre des opérations sur une carte en espérant pouvoir arriver vivant face au boss.
Une fois chaque niveau terminé, nous avons le choix entre 3 améliorations nous permettant de nous créer un build soit tout craqué, soit tout nul, décidant quelque peu du sort de la run en cours. La bagarre en elle-même est assez satisfaisante, reprenant le plaisir malsain de la série de balayer par paquet de 10 les soldats ennemis (d’ailleurs ma compagne appelle ce type de jeu “les jeux où l’on passe le balai”) et le style graphique crayonné est tout à fait plaisant. Le jeu est prévu pour 2026 et je l’attends de pied ferme.