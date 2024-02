Et ça continue. L’année 2024 n’épargne finalement aucun studio et cette fois-ci, c’est le groupe Sony Interactive Entertainment qui annonce une très mauvaise nouvelle via un communiqué de presse : 900 personnes devront bientôt retrouver un boulot, soit environ 8% des effectifs, le tout réparti chez Firesprite Guerrilla Games , les équipes “Technology, Creative, and Support”, et carrément avec la fermeture de London Studio Petite parenthèse : il semblerait que Sony n’aime pas le Royaume-Unis, puisque London Studio rejoint le cimetière des autres studios fermés par le groupe : Studio Liverpool (2012), Bigbig Studios (2012), Evolution Studios (2016), Guerrilla Cambridge (2017) et Manchester Studio (2020). Au passage, Firesprite a été créé par des anciens de Studio Liverpool… Fermeture de parenthèse.Evidemment, Hermen Hulst (Head of PlayStation Studios) a bien été obligé de clarifier un peu la situation, et ce que cela entraîne, via un autre communiqué , histoire de motiver les troupes (bon courage). Concrètement, il souligne le fait que Sony reste focalisé sur les jeux solo de qualité et avec un budget type AAA, mais aussi une stratégie qui se tourne vers le PC (donc des portages), les jeux mobiles et jeux en ligne (même si plusieurs projets Game as a Service ont déjà été annulés). Au passage, on apprend via Jason Schreier (Bloomberg) que certains projets en cours de développement sont purement et simplement abandonnés, dont Twisted Metal en préparation chez Firesprite.Pourtant, on ne peut pas dire que l’année a été difficile pour Sony Interactive Entertainment. Au 31 décembre 2023,, un résultat similaire à la PS4 au même stade de sa carrière (57,3 millions). Durant toute l’année civile 2023, Sony avait annoncé avoir écoulé pas moins de 22,7 millions de PS5 dans le monde, soit une augmentation de +53% par rapport à l’année 2022 et, soit dit en passant, la meilleure année de la division PlayStation depuis la PS2 en 2002 (24,2 millions cette année là). Une très bonne année côté hardware donc.Côté ventes de jeux, que ce soit en first-party ou tiers, sur PS4 et PS5, Sony en a écoulé pas moins de 281,8 millions sur l’année (6% de plus que l’an passé). Par contre, bizarrement, si on ne se focalise que sur les first-party, c’est pas la même limonade : 37 millions sur l’année 2023, soit un -24% par rapport à 2022. C’est effectivement une grosse baisse, mais ça reste un résultat extrêmement haut.Le tout avec un, avec un. Bref, une année plus que bonne, même si dans les faits, Sony a revu ses prévisions à la baisse pour l’année, passant de 27,3 milliards d’euros à 25,9, et avec un bénéfice qui ne bouge pas en prévision, 1,7 milliards. Mais voilà, même avec ces chiffres qui casse la baraque, Marvel's Spider-Man 2 a plus de 10 millions de ventes, ou encore God of War Ragnarök qui continue de casser des gueules en dépassant les 15 millions, Sony avait tout de même aussi annoncé autre chose : pas de jeux majeurs pour l’année à venir (avril 2024 - mars 2025). C'était presque un signe.Alors qu’est-ce qui a merdé ? Le développement de certains périphériques comme le PS VR2 et le PS Portal ? Le recrutement en masse pendant la période COVID sans être foutu de gérer tout ce beau monde ensuite ? De trop gros rachats à travers le monde et trop compliqués à digérer ? Ou alors, et là c’est encore pire, l’envie de faire de plus gros bénéfices, quitte à mettre des centaines de gens à la porte ?Enfin, la petite question qui tue : en 2022, on dénombre pas moins de 8 500 suppressions de postes (connus) dans le jeu vidéo. En 2023, le nombre a pété les scores avec 10 500 licenciements. Pour les deux premiers mois de 2024, nous sommes déjà à 7 100. Et il y a eu plus de 14 000 jeux sortis sur Steam en 2023, contre 12 500 et quelques en 2022. Est-ce que l’on aurait pas atteint une sorte de nouveau Atari shock qui ne fait que commencer ?