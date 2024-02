La PS5 fait sa crise de la quarantaine

La PS5 approche des trois ans et demi ce qui est correspond à une demi-génération de consoles. Jusqu'à présent Sony a écoulé 54,8 millions de bécanes dominant sa concurrente au point que Microsoft finisse par plier et sortir des jeux chez l'ennemi. Pourtant Sony ne prédit rien de bon pour le futur. Le constructeur pense que les ventes de la console vont baisser durant la prochaine année fiscale (avril 2024 - mars 2025).Il faut dire que le constructeur ne compte sortir aucune suite majeure comme God of War Ragnarok ou Marvel’s Spider-Man 2 durant cette même année fiscale et on n'a pas l'impression qu'il y a des masses d'exclus qui arrivent une fois FF7 Rebirth sorti. Marvel’s Spider-Man 2 s'est d'ailleurs vendu à 10 millions d'exemplaires. Un autre sujet d'inquiétude de Sony est le manque de rentabilité de la consoles. D'ordinaire quand une console sort, elle est vendue à perte ou avec une marge très faible. Puis les coûts de production baissent et la marge devient beaucoup plus conséquente en fin de vie. Mais pour la PS5, Sony a du mal à réduire ses coûts.Quant au PSVR 2, le fait que Sony ne communique pas sur les chiffres de vente en dit long. Le fait qu'aucun jeu PS VR 2 first party soit en développement en dit encore plus long. Quasiment tous les jeux PS VR 2 sortent ou sont sortis sur d'autres plateformes. Donc Sony va changer de stratégie et a annoncé qu'ils bossaient sur un support officiel du PS VR 2 pour PC. C'est une excellente nouvelle car la VR sur PC a le cul entre deux chaises. A l'heure actuelle on a le choix entre le Quest 3 qui nécessite de se farcir l'écosystème Meta ( un peu moins grâce à Valve ) et l'Index qui coûte un bras et qui nécessite d'installer des détecteurs dans sa maison.