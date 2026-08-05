Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

Le PIF s'empare d'EA

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
C'est officiel : Electronic Arts vient de sortir de bourse et appartient désormais à des investisseurs privés et principalement aux Saoudiens. Andrew Wilson, CEO d'EA, va pouvoir ajouter quelques millions à son compte en banque après avoir déjà touché $77.2 millions pour l'année fiscale 2026 en partie grâce au succès de Battlefield 6. L'équipe de développement, les gens qui font vraiment le boulot, a été remerciée en étant en partie ... remerciée.

Et c'est malheureusement que le début. Comme on vous l'a expliqué, EA se traîne maintenant une dette monstrueuse à cause du rachat et il va bien falloir la rembourser. EA a promis aux investisseurs d'économiser 700 millions de dollars par an dont 170 millions en "organizational efficiencies" alias des licenciements. Gag : si Andrew Wilson et Mala Singh (DRH) étaient licenciés, ils toucheraient un parachute doré de plus de 170 millions de dollars combinés.
Rechercher sur Factornews
 
 