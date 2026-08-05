ACTU
Le PIF s'empare d'EA
par CBL, email @CBL_Factor
C'est officiel : Electronic Arts vient de sortir de bourse et appartient désormais à des investisseurs privés et principalement aux Saoudiens. Andrew Wilson, CEO d'EA, va pouvoir ajouter quelques millions à son compte en banque après avoir déjà touché $77.2 millions pour l'année fiscale 2026 en partie grâce au succès de Battlefield 6. L'équipe de développement, les gens qui font vraiment le boulot, a été remerciée en étant en partie ... remerciée.
Et c'est malheureusement que le début. Comme on vous l'a expliqué, EA se traîne maintenant une dette monstrueuse à cause du rachat et il va bien falloir la rembourser. EA a promis aux investisseurs d'économiser 700 millions de dollars par an dont 170 millions en "organizational efficiencies" alias des licenciements. Gag : si Andrew Wilson et Mala Singh (DRH) étaient licenciés, ils toucheraient un parachute doré de plus de 170 millions de dollars combinés.
Et c'est malheureusement que le début. Comme on vous l'a expliqué, EA se traîne maintenant une dette monstrueuse à cause du rachat et il va bien falloir la rembourser. EA a promis aux investisseurs d'économiser 700 millions de dollars par an dont 170 millions en "organizational efficiencies" alias des licenciements. Gag : si Andrew Wilson et Mala Singh (DRH) étaient licenciés, ils toucheraient un parachute doré de plus de 170 millions de dollars combinés.