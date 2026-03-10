ACTU
Battlefield 6 : EA fait ce qu’il sait faire de mieux, c’est-à-dire licencier
par Buck Rogers, email
Malgré le gros succès de Battlefield 6 à son lancement, qui s’est hissé en tête du classement sur Steam et s’est même vendu à 7 millions d’exemplaires en trois jours, Electronic Arts a quand même procédé à des licenciements dont le nombre exact n’a pas été précisé. Ces suppressions de postes touchent plusieurs studios travaillant sur la franchise, notamment Criterion Games, DICE, Ripple Effect Studios et Motive Studio, dans le cadre d’une "réorganisation interne".
Selon nos confères d’Eurogamer, un porte-parole d’EA leur a déclaré que l’entreprise avait : « apporté certains changements au sein de l’organisation Battlefield afin de mieux aligner les équipes sur ce qui compte le plus pour notre communauté », tout en ajoutant que « Battlefield reste l’une de nos plus grandes priorités et nous continuons d’investir dans la franchise, guidés par les retours des joueurs et les analyses issues de Battlefield Labs ».
C’est un classique chez l’éditeur californien, de "couper dans le gras" même quand ça fait depuis belle lurette qu’il n’y a plus de "gras". Le pic de joueur avait atteint très rapidement les 747 440 utilisateurs simultanés sur Steam, mais l’intérêt pour Battlefield 6 s’était vite essoufflé. Les raisons étant entre autres d’après la communauté, l'utilisation de l'IA pour la conception des skins du jeu, et un suivi inférieur aux promesses. Bah oui, il ne fallait pas proposer un jeu-sévice avec saisons aussi.
