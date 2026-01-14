ACTU
Le métavers à moitié vide
par CBL, email @CBL_Factor
Depuis sa création en 2020, la division Reality Labs de Meta a perdu 70 milliards de dollars et employait jusqu'à 17 000 personnes en 2022. C'est redescendu à 15 000 puis ça va redescendre encore plus vu que Meta vient de confirmer qu'ils licenciaient 10% de la division. Il est question de "pivoter" l'activité matos vers les accessoires connectés comme leurs lunettes et la partie logicielle vers les mobiles incluant une version non-VR de leur métavers. A noter que le projet d'ouvrir leur OS VR à la concurrence a été abandonné en décembre. Il n'est pas encore totalement question d'abandonner la VR mais Meta va fermer trois de studios internes : Armature, (Resident Evil 4 VR), Sanzaru (Asgard’s Wrath) et Twisted Pixel (Deadpool VR).
70 milliards est un nombre intéressant vu que c'est aussi grosso modo ce qu'a claqué Meta en investissements IA rien qu'en 2025 mais c'est aussi leur bénéfice net pour 2024. Il faut dire qu'il y a toujours 2,1 milliards d'utilisateurs actifs journaliers sur Facebook, 500 millions sur Instagram et 2,3 milliards sur WhatsApp. Quoi qu'il en soit, le dernier espoir de la VR est chez Valve qui s'apprête à sortir un casque de VR tout en un tout en ayant 30 fois moins d'employés que Reality Labs. Cherchez l'erreur.
70 milliards est un nombre intéressant vu que c'est aussi grosso modo ce qu'a claqué Meta en investissements IA rien qu'en 2025 mais c'est aussi leur bénéfice net pour 2024. Il faut dire qu'il y a toujours 2,1 milliards d'utilisateurs actifs journaliers sur Facebook, 500 millions sur Instagram et 2,3 milliards sur WhatsApp. Quoi qu'il en soit, le dernier espoir de la VR est chez Valve qui s'apprête à sortir un casque de VR tout en un tout en ayant 30 fois moins d'employés que Reality Labs. Cherchez l'erreur.