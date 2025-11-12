ACTU
Valve va vous faire casquer (encore)
par CBL, email @CBL_Factor
Toutes les rumeurs étaient vraies. Valve vient d'annoncer tout plein de matos. Mais pas de prix. Ou de date de sortie. Ou de jeux. La bande à Newell a présenté deux nouvelles machines : un casque VR tout-en-un appelé appelé le Steam Frame et une console de salon appelée la Steam Machine. Pour accompagner le tout, il y a aussi une nouvelle version du Steam Controller. Faisons le point en commençant par le Steam Frame.
Le nouveau casque VR de Valve adopte le format "masque de ski" utilisé par le Vision Pro. Il comprend deux écrans LCD affichant du 2160 x 2160 avec un taux de raffraichissment oscillant entre 72 et 144Hz et proposant un champs de vision de 110 degrés. L'ensemble pèse 440g mais on nous promet que c'est confortable et bien équilibré entre l'avant et l'arrière. C'est évidemment du tracking inside-out donc ne nécessitant pas de capteurs externes.
Pour faire tourner le bousin, le casque embarque une puce Snapdragon 8 Gen 3 épaulé par 16 Go de DDR5. Au niveau logiciel, c'est SteamOS. Vous allez pouvoir jouer à vos jeux Steam VR et non-VR (affichés donc sur un bureau virtuel) existant. Valve travaille sur une couche logicielle traduisant les instructions x86 en instructions ARM et va lancer le programme Steam Frame Verified pour vous signaler quels jeux tournent sans problème sur le Frame. Mais surtout, le Steam Frame est un PC classique donc vous pouvez installer dessus ce que vous voulez.
Le casque embarque 256 Go ou 1 To d'espace disque selon le modèle et un port microSD, du jamais vu pour un casque VR. Pour les manettes, c'est globalement celles du Quest 3 avec des boutons et une croix directionnelle en plus. Les sticks utilisent la techno TMR donc il ne devrait pas y avoir de décalage. Les manettes communiquent avec le casque via un protocole radio propriétaire et utilisent chacune une pile AA classique qui devrait durer 40H.
Même si Valve fait des miracles avec la version ARM de SteamOS, ça reste une puce ARM de téléphone portable. Pour faire tourner des gros jeux, il faudra un gros PC. Ca tombe bien, le Steam Frame est vendu avec un dongle permet de streamer ses jeux SteamVR vers son casque via un réseau WiFi dédié. Les données vont directement du PC au casque ce qui élimine beaucoup de problèmes.
