Meta ouvre son OS à la concurrence

Ces derniers temps, Facebook semble avoir oublié pourquoi ils se sont rebaptisés Meta vu qu'ils sont à fond dans l'IA au point d'acheter 350 000 GPUs Nvidia H100 (ces derniers tapent dans les 40 000 dollars). Zuckerberg est même passé en mode Vault-Tech . Mais Meta vient de revenir à sa mission d'origine en annonçant Meta Horizon OS . C'est le nouveau nom de l'OS qui fait tourner les Meta Quest et qui est fondé sur Android. Mais au-delà du changement de nom, Meta va aussi ouvrir son OS à la concurrence. Horizon OS est à ne pas confondre avec Horizon Worlds, le Roblox de Meta.Asus et Lenovo ont déjà annoncé développer des casques fondés sur Horizon OS et utilisant les SoC Qualcomm Snapdragon. Meta a aussi annoncé un nouveau framework permettant aux développeurs de créer plus facilement des applis pour Horizon OS. Horizon OS comprend de base le Horizon Store (le nouveau nom du Meta Store), nécessite d'installer l'appli Meta Horizon sur son smartphone (ellle remplace l'appli Meta Quest) et d'utiliser un compte Meta. En clair Meta tente de répliquer le succès d'Android pour les casques VR/AR/XR.On n'est pas bien sûr qu'il y ait un marché pour ce genre d'appareils en dehors du jeu vidéo, particulièrement pour tout ce qui est réalité augmentée. Apple est en train d'en faire les frais avec son Vision Pro . En tout cas le casque d'Asus sera dédié aux JV (comprenez : il aura un meilleur système de refroidissement, des diodes à la con et un look agressif) et Meta et Xbox bossent sur un édition limitée du Meta Quest (comprenez : un habillage noir et vert et vendu avec une manette).