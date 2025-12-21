ACTU
Le marché US des consoles s'effondre
par CBL, email @CBL_Factor
En général le mois de novembre aux US est celui où les constructeurs de consoles pètent des records. Ca a aussi été le cas pour novembre de cette année mais dans le mauvais sens : c'est le pire mois de novembre depuis 20 ans voir même 30 ans. Les ventes de console n'ont rapporté que 695 millions de dollars, une baisse de 27% par rapport à l'année d'avant. C'est le plus mauvais résultat depuis novembre 2005. En nombre d'unités, il est question de 1,6 millions de consoles vendues, le pire résultat depuis 1995 (1,4 million). Les ventes de Xbox Series sont en baisse de 70% par rapport à 2024. Celles de PS5 sont en baisse de 40%. Les ventes cumulées de la Switch et de la Switch 2 sont en baisse de 10% alors que c'est l'année de sortie de la Switch 2 !
La raison est simple : le matos est trop cher. Et il a augmenté de prix en 2025 chez Sony comme chez Microsoft. La seule console qui a tiré son épingle du jeu cette année est la Nex Playground qui est un genre de Wii bis vendu $250. Il n'y a pas de manettes, c'est 100% détection de mouvements à la Kinect, les graphismes sont moches, c'est que des jeux de casu mais c'est vendu à un prix bien plus normal pour une console. Vu les prix de la RAM, les choses ne vont pas s'arranger. Il va falloir que Sony et Nintendo s'adaptent au marché en sortant des versions bon marché de leurs bécanes et/ou en rognant sur leurs marges s'ils veulent continuer à exister en tant que constructeur. Du côté de Microsoft, il est de plus en plus clair qu'ils ont déjà déclaré forfait et que la prochaine Xbox sera un PC avec un logo Xbox dessus.
