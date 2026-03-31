ACTU
Le jeu vidéo, entre licenciements massifs et flambée des prix
par Buck Rogers, email
Les mauvaises nouvelles et les signaux d’alerte continuent de s’accumuler dans l’industrie vidéoludique. Non seulement la tendance est désormais impossible à ignorer, mais un avenir incertain se profile avec toujours plus de licenciements massifs, de hausses de prix et de "restructurations" en cascade. Alors que l’industrie semblait inarrêtable il y a encore quelques années, elle fait désormais face à un ralentissement marqué, révélant les limites d’un modèle en pleine transformation.
Et ce ne sera pas l’actualité récente qui nous rassurera. Pour commencer, le studio Eidos Montréal a annoncé le licenciement de 124 employés, tandis que son directeur David Anfossi a quitté ses fonctions. Du côté des jeux narratifs, c’est le studio Pixelberry Studios qui a congédié des salariés, confirmant qu'aucun modèle, aussi établi soit-il, ne semble totalement protégé. On rappellera également la situation de certains acteurs comme Nacon aussi victime de cette crise structurelle.
De plus, comme vous le savez, le phénomène ne se limite pas aux studios indépendants ou aux éditeurs de taille moyenne. Même les grands groupes sont concernés, avec la fermeture ou la "restructuration" de plusieurs équipes au sein de l’écosystème PlayStation. Ces derniers ne s’étant pas gênés pour augmenter pour la troisième fois prix de la PlayStation 5, pour des raisons de hausse des coûts de production entre autres, une initiative qui risque aussi de freiner encore plus l’accès du grand public au média.
Et cela ne va peut-être pas s’arranger avec la prochaine génération de consoles. Nous assistons à une évolution du modèle économique vers des consoles toujours plus chères, comme le suggère une réflexion sur des machines de nouvelle génération potentiellement à 1000 dollars (!), évoquée dans Forbes. Le jeu vidéo serait-il en train de devenir un produit de luxe, réservé à une partie plus restreinte de la population ?
De plus, face à ces bouleversements, une autre conséquence majeure se dessine : la précarisation croissante des métiers du jeu vidéo. Entre l'instabilité des contrats, des cycles de production plus longs et une pression constante sur les équipes, de nombreux professionnels évoluent dans un climat d’incertitude et surtout toxique. Cette situation qui, à long terme, pourrait encore plus menacer non seulement les conditions de travail, mais également peser directement sur la créativité, la qualité des productions et la capacité de l’industrie à se renouveler.
La vignette de l'article est issue du futur jeu Rescue Ops: WildFire de Exkee
Et ce ne sera pas l’actualité récente qui nous rassurera. Pour commencer, le studio Eidos Montréal a annoncé le licenciement de 124 employés, tandis que son directeur David Anfossi a quitté ses fonctions. Du côté des jeux narratifs, c’est le studio Pixelberry Studios qui a congédié des salariés, confirmant qu'aucun modèle, aussi établi soit-il, ne semble totalement protégé. On rappellera également la situation de certains acteurs comme Nacon aussi victime de cette crise structurelle.
De plus, comme vous le savez, le phénomène ne se limite pas aux studios indépendants ou aux éditeurs de taille moyenne. Même les grands groupes sont concernés, avec la fermeture ou la "restructuration" de plusieurs équipes au sein de l’écosystème PlayStation. Ces derniers ne s’étant pas gênés pour augmenter pour la troisième fois prix de la PlayStation 5, pour des raisons de hausse des coûts de production entre autres, une initiative qui risque aussi de freiner encore plus l’accès du grand public au média.
Et cela ne va peut-être pas s’arranger avec la prochaine génération de consoles. Nous assistons à une évolution du modèle économique vers des consoles toujours plus chères, comme le suggère une réflexion sur des machines de nouvelle génération potentiellement à 1000 dollars (!), évoquée dans Forbes. Le jeu vidéo serait-il en train de devenir un produit de luxe, réservé à une partie plus restreinte de la population ?
De plus, face à ces bouleversements, une autre conséquence majeure se dessine : la précarisation croissante des métiers du jeu vidéo. Entre l'instabilité des contrats, des cycles de production plus longs et une pression constante sur les équipes, de nombreux professionnels évoluent dans un climat d’incertitude et surtout toxique. Cette situation qui, à long terme, pourrait encore plus menacer non seulement les conditions de travail, mais également peser directement sur la créativité, la qualité des productions et la capacité de l’industrie à se renouveler.
La vignette de l'article est issue du futur jeu Rescue Ops: WildFire de Exkee