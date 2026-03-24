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ACTU

Premières victimes de la crise Nacon

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
Un mois après l'annonce du dépot de bilan de Nacon, le groupe a annoncé que quatre de ses filiales sont en cessation de paiement et ont été placées en redressement judiciaire. Il s'agit de Spiders (qui vient tout juste de sortir GreedFall 2), Kylotonn, Cyanide (qui vient de sortir Styx: Blades of Greedet Nacon Tech, leur boîte de motion capture. En tout on parle de presque 400 personnes qui pourraient se retrouver bientôt au chômage. On souhaite bon courage à tout ce petit monde. C'est un pan entier du JV français qui est en train de disparaître.
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