ACTU
Sony augmente le prix de la PS5 pour la troisième fois
Malgré d’excellentes ventes avec 92,2 millions d’exemplaires vendus depuis sa sortie en novembre 2020, la PS5 va encore augmenter de prix. Et c’est très inquiétant pour la suite, notamment pour une hypothétique PS6.
Pour rappel, la PS5 est sortie le 19 novembre 2020 chez nous. Et à l’époque, la console en version standard comportant un lecteur Blu‑ray s’affichait à 499,99 €, tandis que la version PS5 Digital Edition était à 399,99 €. Des prix tout à fait corrects pour une sortie de console, même si on sentait déjà que cette génération ne serait pas donnée, notamment avec des jeux vendus alors entre 60 et 80 €.
Sauf qu’en août 2022, Sony décide de faire ce que personne ne fait généralement, à savoir augmenter le prix d’un produit disponible depuis deux ans sur le marché. Ainsi, la PS5 Standard passe de 499,99 € à 549,99 €, et la PS5 Digital Edition augmente aussi, de 399,99 € à 449,99 €. L’excuse étant une mauvaise situation économique mondiale avec des taux d'inflation élevés.
Oui mais l’an passé, le 14 avril 2025, Sony nous refait le coup de l’augmentation, cette fois-ci concernant la version Digital Edition, passant de 449,99 € à 499,99 €. Et pan. 50 balles de plus, c’est cadeau. La PS5 Standard reste bizarrement à son prix de 2022, donc à 549,99 €, tandis que la PS5 Pro s’affiche à 799,99 € pour sa sortie en novembre 2025. Et si jamais vous aviez l’idée de rajouter un lecteur de disque sur votre version Digital, ce serait 79,99 € de plus.
Ça commence à doucement douiller très fort, mais Sony revient avec une troisième augmentation des tarifs, parce qu'au final, pourquoi pas. Après tout, la vraie concurrence de la PS5 actuellement, c'est une Xbox Series qui ne se vend pas et le marché PC avec des grosses cartes graphique à 2099 €. Cette fois-ci, l’excuse est toujours la même : “c’est compliqué l’économie”. En même temps, avec les prix de la RAM, des CPU, des SSD qui s’envolent pour la course à l'IA et les dirigeants complètement tarés de certains gros pays, les guerres qui éclatent ici et là, c’est presque logique.
Voici donc les nouveaux tarifs pour la PS5, la PS5 Pro, mais aussi pour le PlayStation Portal, dès le 2 avril 2026 :
Europe
Pour rappel, la PS5 est sortie le 19 novembre 2020 chez nous. Et à l’époque, la console en version standard comportant un lecteur Blu‑ray s’affichait à 499,99 €, tandis que la version PS5 Digital Edition était à 399,99 €. Des prix tout à fait corrects pour une sortie de console, même si on sentait déjà que cette génération ne serait pas donnée, notamment avec des jeux vendus alors entre 60 et 80 €.
Sauf qu’en août 2022, Sony décide de faire ce que personne ne fait généralement, à savoir augmenter le prix d’un produit disponible depuis deux ans sur le marché. Ainsi, la PS5 Standard passe de 499,99 € à 549,99 €, et la PS5 Digital Edition augmente aussi, de 399,99 € à 449,99 €. L’excuse étant une mauvaise situation économique mondiale avec des taux d'inflation élevés.
Oui mais l’an passé, le 14 avril 2025, Sony nous refait le coup de l’augmentation, cette fois-ci concernant la version Digital Edition, passant de 449,99 € à 499,99 €. Et pan. 50 balles de plus, c’est cadeau. La PS5 Standard reste bizarrement à son prix de 2022, donc à 549,99 €, tandis que la PS5 Pro s’affiche à 799,99 € pour sa sortie en novembre 2025. Et si jamais vous aviez l’idée de rajouter un lecteur de disque sur votre version Digital, ce serait 79,99 € de plus.
Ça commence à doucement douiller très fort, mais Sony revient avec une troisième augmentation des tarifs, parce qu'au final, pourquoi pas. Après tout, la vraie concurrence de la PS5 actuellement, c'est une Xbox Series qui ne se vend pas et le marché PC avec des grosses cartes graphique à 2099 €. Cette fois-ci, l’excuse est toujours la même : “c’est compliqué l’économie”. En même temps, avec les prix de la RAM, des CPU, des SSD qui s’envolent pour la course à l'IA et les dirigeants complètement tarés de certains gros pays, les guerres qui éclatent ici et là, c’est presque logique.
Voici donc les nouveaux tarifs pour la PS5, la PS5 Pro, mais aussi pour le PlayStation Portal, dès le 2 avril 2026 :
Europe
- PS5 : 649,99 €
- PS5 Édition Numérique : 599,99 €
- PS5 Pro : 899,99 €
- PS5 : 569,99 £
- PS5 Édition Numérique : 519,99 £
- PS5 Pro : 789,99 £
- PS5 : 649,99 $
- PS5 Édition Numérique : 599,99 $
- PS5 Pro : 899,99 $
- PS5 : 97.980 ¥
- PS5 Édition Numérique : 89.980 ¥
- PS5 Pro : 137.980 ¥
- Europe : 249,99 €
- Royaume-Uni : 219,99 £
- États-Unis : 249,99 $
- Japon : 39.980 ¥