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ACTU

La xbox vit mais l'art cane

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
En plus de Compulsion Games, Ninja Theory et Double Fine, il semble que deux autres studios xbox seraient menacés d'être fermés ou revendus. Undead Labs pourrait être revendu et State Of Decay 3 pourrait être annulé si un repreneur n'est pas trouvé. Microsoft songerait aussi à annuler Blade et à fermer Arkane Lyon. Arkane Austin avait été fermé en mai 2024 après le bide de RedFall. Le précédent jeu d'Arkane Lyon, DEATHLOOP, avait gagné trois tonnes de prix à sa sortie et avait attiré 5 millions de joueurs.

Ca n'a aucun sens. Avec 150 personnes, Arkane n'est même une ligne comptable dans le budget de Microsoft. Même si ce n'est pas le studio le plus rentable du monde, c'est un des joyaux de la couronne, un des studios qui ajoute du prestige et qui nous fait hésiter à boycotter le groupe dans son ensemble. C'est plus de 25 ans de savoir-faire. Ca sent la stratégie à court terme établie par des gens qui ne comprennent rien aux jeux vidéo et qui passe juste leur temps à compter des haricots. C'est les mêmes génies qui doivent désormer coller la mention "NE SERA PAS DANS LE GAME PASS" pour PROMOUVOIR le prochain Call Of Duty.
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