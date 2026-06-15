ACTU
Double Not Fine
par CBL, email @CBL_Factor
Comment la division xbox est arrivée à ne dégager que 3% de marge ? Il y a plusieurs éléments de réponse mais apparemment les xbox cerises sont vendues massivement à perte à cause des prix de la RAM. Ce qui est sûr c'est que tout le monde panique chez Microsoft et c'est bien connu : les gens prennent toujours des bonnes décisions quand ils paniquent. Une des options discutées serait de réorganiser la division xbox sous forme de filiale détenue par Microsoft voir à terme de s'en séparer totalement.
En tout cas ce bon vieux Satya Nadella (CEO de Microsoft) a déclaré qu'il était temps que la xbox fasse rentrer de l'argent au lieu d'en perdre. On parle quand même du génie qui a autorisé le rachat d'Activision Blizzard King pour 70 milliards de dollars, une boîte qui ne générait que 1,5 milliard de dollars de bénéfice net avant son achat. Même en imaginant que le bénéfice net croit de 10% chaque année (ce qui semble irréaliste vu les perfs du dernier CoD), Microsoft va mettre 20 ans avant de récupérer sa mise. Alors on fait quoi ?
Premièrement on pousse dehors Craig Duncan, le patron des xbox Game Studios. Le mec est en poste que depuis novembre 2024, il n'a rien à voir avec la folie des rachats arrivée avant lui et avant celui il était à la tête de Rare, un des studios qui a pour le coup généré des tonnes de blé grâce à Sea Of Thieves. Son Chief Of Staff, Louise O’Connor est aussi partie.
Deuxièmement, on se sépare de ses studios artsy, ceux qui ne rapportent pas grand chose et qui font des jeux qui ne rentrent pas dans les petits esprits fermés des comptables. Selon Bloomberg, Compulsion Games (South of Midnight), Ninja Theory (Senua) et Double Fine (Psychonauts) seraient en négociations avec la direction pour soit fermer soit redevenir indépendants (ou être vendus ?). C'est particulièrement sadique :
En tout cas ce bon vieux Satya Nadella (CEO de Microsoft) a déclaré qu'il était temps que la xbox fasse rentrer de l'argent au lieu d'en perdre. On parle quand même du génie qui a autorisé le rachat d'Activision Blizzard King pour 70 milliards de dollars, une boîte qui ne générait que 1,5 milliard de dollars de bénéfice net avant son achat. Même en imaginant que le bénéfice net croit de 10% chaque année (ce qui semble irréaliste vu les perfs du dernier CoD), Microsoft va mettre 20 ans avant de récupérer sa mise. Alors on fait quoi ?
Premièrement on pousse dehors Craig Duncan, le patron des xbox Game Studios. Le mec est en poste que depuis novembre 2024, il n'a rien à voir avec la folie des rachats arrivée avant lui et avant celui il était à la tête de Rare, un des studios qui a pour le coup généré des tonnes de blé grâce à Sea Of Thieves. Son Chief Of Staff, Louise O’Connor est aussi partie.
Deuxièmement, on se sépare de ses studios artsy, ceux qui ne rapportent pas grand chose et qui font des jeux qui ne rentrent pas dans les petits esprits fermés des comptables. Selon Bloomberg, Compulsion Games (South of Midnight), Ninja Theory (Senua) et Double Fine (Psychonauts) seraient en négociations avec la direction pour soit fermer soit redevenir indépendants (ou être vendus ?). C'est particulièrement sadique :
- le tout premier jeu de Ninja Theory était l'excellent Kung Fu Chaos, une exclu de la xbox première du nom
- ce serait la deuxième fois que Microsoft poignarderait Double Fine après avoir abandonné le premier Psychonauts ce qui avait presque provoqué la faillite du studio