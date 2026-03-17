ACTU
La mise jour 22.0.0 va améliorer le support des jeux Switch sur Switch 2
Alors que Nvidia ouvre la boite de Pandore avec de l’IA à fond les ballons pour le DLSS 5.0, Nintendo en profite pour déployer une mise à jour de la Switch 2 ajoutant plusieurs fonctionnalités intéressantes qui ne dénaturent pas nos jeux, bien au contraire.
Cette version 22.0.0 du firmware de la console ajoute des petites choses pratiques, comme des notes pour nos amis (en attendant de pouvoir faire des groupes, c’est déjà ça de pris), quelques nouvelles options pour le GameChat au niveau des invitations et du partage, des choses ici et là pour l’eShop, de l'upload automatique pour les photos et vidéos que l'on prend lors de nos parties, des tests sonores, etc. Mais la fonctionnalité qui sort du lot, c’est le Handeld Mode Boost.
Comme détaillé dans la note de mise à jour, le Handeld Mode Boost permet de faire tourner les jeux Switch sur une Switch 2, en mode TV alors que cette dernière est utilisée en portable. Lors de la sortie de sa console en mars 2017, Nintendo avait pris une décision assez logique : faire tourner “à fond” le jeu quand la console est dans son dock et donc connectée à une TV et une alimentation, et faire tourner les jeux “en mode économie” lors que la console est utilisée en mode nomade afin de limiter la consommation de batterie, en baissant par exemple la résolution, en diminuant des textures ou même le framerate.
Mais nous sommes maintenant en 2026 et la Switch 2 en a largement assez dans le ventre pour faire tourner les jeux Switch à plein régime, même en étant en mode nomade. C’est donc chose faite avec cette mise à jour. Notons tout de même que suivant les jeux, les différences ne seront pas forcément notables. Cependant pour d’autres, c’est clairement salutaire, notamment sur le framerate qui était parfois aux fraises en nomade.
Cette version 22.0.0 du firmware de la console ajoute des petites choses pratiques, comme des notes pour nos amis (en attendant de pouvoir faire des groupes, c’est déjà ça de pris), quelques nouvelles options pour le GameChat au niveau des invitations et du partage, des choses ici et là pour l’eShop, de l'upload automatique pour les photos et vidéos que l'on prend lors de nos parties, des tests sonores, etc. Mais la fonctionnalité qui sort du lot, c’est le Handeld Mode Boost.
Comme détaillé dans la note de mise à jour, le Handeld Mode Boost permet de faire tourner les jeux Switch sur une Switch 2, en mode TV alors que cette dernière est utilisée en portable. Lors de la sortie de sa console en mars 2017, Nintendo avait pris une décision assez logique : faire tourner “à fond” le jeu quand la console est dans son dock et donc connectée à une TV et une alimentation, et faire tourner les jeux “en mode économie” lors que la console est utilisée en mode nomade afin de limiter la consommation de batterie, en baissant par exemple la résolution, en diminuant des textures ou même le framerate.
Mais nous sommes maintenant en 2026 et la Switch 2 en a largement assez dans le ventre pour faire tourner les jeux Switch à plein régime, même en étant en mode nomade. C’est donc chose faite avec cette mise à jour. Notons tout de même que suivant les jeux, les différences ne seront pas forcément notables. Cependant pour d’autres, c’est clairement salutaire, notamment sur le framerate qui était parfois aux fraises en nomade.