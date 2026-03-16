ACTU
Le DLSS passe la cinquième
par CBL, email @CBL_Factor
Nvidia laisse à peine le temps à la concurrence de rattrapper son retard en matière de post-traitement à base d'IA et vient d'annoncer le DLSS 5 qui change totalement le paradigme. Il n'est plus simplement question d'aider le rendu mais de le transformer. En prenant les informations de couleurs et de vecteurs de mouvements, le DLSS 5 applique un traitement photoréaliste au rendu.
Et comment dire ? On nous explique que les développeurs auront accès à toute une série de réglages afin de rester fidèle à la vision d'origine mais pour l'instant, on a l'impression de voir une combinaison de filtres Reshade/IA. Le résultat fait limite penser à la vignette d'une vidéo YouTube générée par intelligence artificielle pour nous vendre de la crypto. Au-delà des soucis esthétiques, Nvidia se réserve bien de dire quelles cartes graphiques pourront faire tourner un truc pareil, mais on suppose qu'il faudra un gros paquet de mémoire vidéo pour exécuter le modèle. Le DLSS 5 devrait sortir en fin d'année.
Et comment dire ? On nous explique que les développeurs auront accès à toute une série de réglages afin de rester fidèle à la vision d'origine mais pour l'instant, on a l'impression de voir une combinaison de filtres Reshade/IA. Le résultat fait limite penser à la vignette d'une vidéo YouTube générée par intelligence artificielle pour nous vendre de la crypto. Au-delà des soucis esthétiques, Nvidia se réserve bien de dire quelles cartes graphiques pourront faire tourner un truc pareil, mais on suppose qu'il faudra un gros paquet de mémoire vidéo pour exécuter le modèle. Le DLSS 5 devrait sortir en fin d'année.