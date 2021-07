La conférence Realms Deep 2021 datée

C'est maintenant acquis : on vit dans un E3 perpétuel. Notre vie ne sera plus qu'un enchainement sans fin de conférences streamées, pour des siècles et des siècles. Dernier acteur en date à venir s'ajouter à un calendrier bien rempli : l'édition 2021 du Realms Deep, aussi connu sous le nom d'E3 pour sexagénaires qui viennent vous postillonner au visage que les FPS c'était quand même vachement mieux dans le temps.Comme l'année dernière , il s'agira durant un week-end de regarder les gens de 3D Realms et leurs amis spécialistes en faux vieux FPS (comme Nightdive Studios et New Blood , pour n'en citer que quelques uns) vous présenter leurs futurs nouveaux jeux, ayant pour la plupart comme point commun d'être des FPS avec des polygones taillés à la serpe, des textures pas filtrées, et des ennemis sous forme de sprites pour les plus violents.On s'attend au moins à voir le DLC de Ion Fury , un peu de Gloomwood , une nouvelle date de sortie pour Wrath qui ne sera sûrement pas fini cet été, peut-être du neuf sur les remake/remaster de Kingpin et SiN . Pour le reste, il faudra revenir durant le week-end du 13 au 15 août, avec le stream principal qui débutera le samedi 14 à 19h sur la chaîne Twitch de 3D Realms