Valve déballe son matos
par CBL, email @CBL_Factor
Valve a donc annoncé plein de nouveau matos aujourd'hui et a invité des youtubeurs et des journalistes afin de tester le tout et de poser des questions. On peut citer Dave2D, l'équipe d'Adam Savage (ancien Mythbuster), IGN, Linus Tech Tips et leur nemesis Gamers Nexus et Digital Foundry qui a fait deux vidéos (Machine et Frame). On n'a pas été invité donc on va se contenter de faire un petit résumé des infos cool qu'on a récupérées.
Commençons par la Steam Machine. La première bonne nouvelle est que la RAM est au format SO-DIMM comme les PCs portables donc vous pourrez remplacer les deux sticks existants par quelque chose de plus costaud. Il faudra désosser la machine mais c'est cool que ce soit possible. Le SSD est aussi standard et bien plus facilement remplaçable. La façade tient bien avec des aimants et Valve compte sortir les fichiers CAD pour que vous puissiez créer la votre. 70% de la bécane est dédié au refrodissement avec un gros radiateur et un ventilo. La bécane est super silencieuse.
Au niveau des perfs, tout le monde a beaucoup de questions. Cyberpunk 2077 tape le 60 FPS en 1440p sans ray-tracing et les 30 FPS avec en utilisant FSR selon Digital Foundry. Là où les choses deviennent intéressantes est que Valve espère faire tourner le FSR4 sur le Steam Frame. En théorie ce dernier est réservé à RDNA4 mais une version limitée tourne sur du matos plus ancien. Les perfs ne sont pas aussi bonnes qu'avec FSR3 mais la qualité d'image est bien meilleure. Après on rappelle qu'il y a plein de monde (au hasard : les 150 millions de joueurs Switch 1) qui jouent en 1080p sur une TV 4K et qui ne voient pas la différence car :
Le seul truc qui est clair est que la Steam Machine sera faiblarde en matière de ray-tracing. Mais les choix faits par Valve sont tous dans le même but : réduire le prix. Donc on peut espérer une bonne nouvelle de ce côté là.
Passons au Steam Frame. Vous noterez la présence d'un câble entre l'avant et l'arrière de l'appareil. C'est parce que la batterie de 21,6 Wh est à l'arrière de l'appareil et offre un contrepoid au casque. Comme pour le Quest, Valve compte vendre une attache de plus qui va au-dessus de la tête. Au niveau qualité d'image, Digital Foundry et UploadVR trouvent que c'est aussi bien que le Quest 3 mais Road To VR trouve que c'est un poil moins bien.
Le casque comporte une molette pour ajuster l'écartement des pupilles mais semble manquer de profondeur pour ceux qui ont des lunettes. Pour la partie logicielle, les journaliste ont pu tester Ghost Town, Walkabout, Moss 2 et Gorn 2 directement sur le casque. Malgré le fait qu'aucun de ces jeux est natif ARM, ils tournent au poil sur le Frame. UploadVR a aussi pu tester des applis "2D" comme Portal 2, Stardew Valley et Chrome qui s'affichent sur un écran géant virtuel et a été conquis par l'expérience.
Mais s'il est possible de faire tourner ses jeux directement sur le casque, le but premier est de les streamer depuis son PC. (ou sa Steam Machine !). Valve pense qu'il est possible d'optimiser Alyx au point de le faire tourner en natif mais ne le promet pas et a utilisé son jeu phare pour démontrer les capacités de la bête en matière de streaming. Et elles sont assez dingues. Le Steam Frame suivent vos yeux pour voir quelle partie de l'écran vous regarder afin de maximiser la qualité à cet endroit tout en la minimisant autour (Valve parle de foveated streaming). Il n'y a pas d'artefacts de compression et le tout donne l'impression d'avoir la qualité d'une connexion câblée y compris au niveau de la latence.
Tout le monde pointe du doigt le fait que les écrans ne sont pas OLED ou l'absence de caméras couleur pour faire de la réalité augmentée mais le but est clair : sortir un casque à un prix compétitif. J'ajouterais qu'il était temps de sortir une alternative au Quest histoire d'arrêter de donner des thunes à un type qui se prend pour le Professeur Xavier sans comprendre qu'il est plus proche d'un Lex Luthor.
Pas grand monde ne semble vouloir parler du Steam Controller à part Dave2D qui semble impressionné par la qualité du pad et par les temps en réponse en utilisant le mode radio propriétaire. Mais surtout il montre la prise en main qui semble être un bonheur. La manette peut aussi détecter quand vous la tenez ce qui permet de faire des choses rigolotes comme une remise à zéro du gyro afin de faire des rotations complètes sans avoir à se tordre les bras.
Voilà voilà. Il y a encore des milliers de questions sans réponse comme la présence en magasins ou non ou la disponibilité de SteamOS pour n'importe quelle bécane. Ce qui est sûr c'est que Valve est désormais un constructeur à part entière qui veut marcher sur les plates-bandes de toute le monde (Microsoft, Sony, Meta, Nintendo...) en continuer de respecter le consommateur avec des bécanes ouvertes reposant sur des composants logiciels open source développés en grande partie par Valve. Ca veut dire que ce que Valve crée pour ses bécanes bénéficie à toute l'industrie aussi bien les joueurs que les concurrents.
Terminons par un détail plutôt rigolo. Toutes les machines de Valve ont un port microSD (mais aucun ne supporte SD Express) et utilisent SteamOS. Valve a confirmé que vous pouvez prendre la microSD de votre Steam Deck pour la coller dans un Steam Frame ou une Steam Machine et accéder à vos jeux ! En quelque sorte, Valve a créé une version ouverte des cartouches.
- Les upscalers des TVs modernes font un bon boulot
- Ils n'ont pas le nez collé à l'ecran
