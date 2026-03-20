ACTU
Jensen et Grok Tales
par CBL, email @CBL_Factor
On était très sceptiques des déclarations de Jensen Huang à propos du DLSS 5 et on n'était pas les seuls. Daniel Owen est allé poser des questions à Jacob Freeman, "GeForce Evangelist" chez Nvidia et ce dernier a répondu de manière très claire qu'effectivement, DLSS 5 est un filtre IA qui ne prend en compte que l'image rendu par le moteur et les vecteurs de mouvements. Il n'y a aucune modification de la géometrie, des textures et des matériaux.
Quant aux fameux contrôles des développeurs, ça se limite pour l'instant à des choses assez basiques comme l'intensité, les couleurs, le contraste et le gamma. Mais les développeurs peuvent aussi choisir quels objets ou zones de l'image peuvent être exclus du post-traitement et Nvidia pourrait ajouter d'autres contrôles en fonction des retours des développeurs.
Quant aux fameux contrôles des développeurs, ça se limite pour l'instant à des choses assez basiques comme l'intensité, les couleurs, le contraste et le gamma. Mais les développeurs peuvent aussi choisir quels objets ou zones de l'image peuvent être exclus du post-traitement et Nvidia pourrait ajouter d'autres contrôles en fonction des retours des développeurs.