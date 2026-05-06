ACTU
GameStop : de la suite dans les eBay
par CBL, email @CBL_Factor
Les magasins de jeux vidéo survivent principalement grâce à Nintendo et à la vente de cartes Pokémon et d'accessoires geek en tout genre. GameStop compte toujours plus de 2200 boutiques dans le monde dont les magasins Micromania-Zing. Le patron actuel de GameStop, Ryan Cohen, veut vendre tout ce qui est en France et au Canada car il en marre des wokes socialistes et de payer des impôts trop élevés. Je n'exagère même pas. Ca devrait vous donner une bonne idée du bonhomme.
Il a soudainement décidé que GameStop allait racheter Ebay. GameStop vaut dans les 11 milliards de dollars tandis qu'Ebay en vaut 47 et génère quatre fois plus de chiffre d'affaire. C'est un peu David contre Goliath sauf que Goliath n'a rien demandé à personne. L'action Ebay valait dans les 95 dollars avant l'annonce et GameStop propose $125 par action. GameStop propose de payer la moitié en actions et la moitié en cash. Pour cela, GameStop va claquer l'intégralité de ses liquidités à savoir 9,4 milliards (dont une partie en bitcoins achetés après avoir fermé plein de boutiques) et recevrait 20 milliards de dollars de la part de TD Securities.
Faisons un peu de maths. A $125 l'action, Ebay vaut 56 milliards de dollars. 11 + 9,4 + 20 = 40,4. Il manque donc une quinzaine de milliards. Dans une interview grandiose, Ryan tente maladroitement d'expliquer la logique du rachat et de comment il va trouver le pognon manquant. On a l'impression de regarder un Russ Hanneman sous Prozac. Selon Ryan il suffit à GameStop d'émettre plein de nouvelles actions GameStop tout en omettant de préciser que ça va massivement faire chuter le cours de l'action et potentiellement enrager les investisseurs.
Si le conseil d'administration d'Ebay refuse, GameStop compte faire la même offre directement aux actionnaires. Ces derniers ne semblent pas fans de la manoeuvre vu que l'action GameStop a perdu 10% de sa valeur après l'annonce du rachat et que Michael Burry (le même que dans The Big Short) a vendu toute ses actions...
Il a soudainement décidé que GameStop allait racheter Ebay. GameStop vaut dans les 11 milliards de dollars tandis qu'Ebay en vaut 47 et génère quatre fois plus de chiffre d'affaire. C'est un peu David contre Goliath sauf que Goliath n'a rien demandé à personne. L'action Ebay valait dans les 95 dollars avant l'annonce et GameStop propose $125 par action. GameStop propose de payer la moitié en actions et la moitié en cash. Pour cela, GameStop va claquer l'intégralité de ses liquidités à savoir 9,4 milliards (dont une partie en bitcoins achetés après avoir fermé plein de boutiques) et recevrait 20 milliards de dollars de la part de TD Securities.
Faisons un peu de maths. A $125 l'action, Ebay vaut 56 milliards de dollars. 11 + 9,4 + 20 = 40,4. Il manque donc une quinzaine de milliards. Dans une interview grandiose, Ryan tente maladroitement d'expliquer la logique du rachat et de comment il va trouver le pognon manquant. On a l'impression de regarder un Russ Hanneman sous Prozac. Selon Ryan il suffit à GameStop d'émettre plein de nouvelles actions GameStop tout en omettant de préciser que ça va massivement faire chuter le cours de l'action et potentiellement enrager les investisseurs.
Si le conseil d'administration d'Ebay refuse, GameStop compte faire la même offre directement aux actionnaires. Ces derniers ne semblent pas fans de la manoeuvre vu que l'action GameStop a perdu 10% de sa valeur après l'annonce du rachat et que Michael Burry (le même que dans The Big Short) a vendu toute ses actions...