freefall '95 : l’important c’est la chute
par Buck Rogers, email
Franchement, c’est toujours un plaisir de parler de jeux avec des concepts un peu décalés. C’est le tour du studio indépendant S-Bend Games de nous offrir une bande-annonce d’un jeu arcade à venir, où le principe est de rester le plus longtemps en chute libre, dans un déroulement de style flippeur aérien. Le but de freefall '95 étant bien évidemment de faire le meilleur score.
Ça n’est pas suffisant pour vous ? Sachez qu’il y a en plus une histoire. Oui, oui. Vous êtes piégé dans une boucle temporelle en 1995, où vous revivez la même histoire encore et encore. Vous êtes ainsi à bord d’un avion où vous pouvez même interagir avec les passagers, histoire d’acheter des items utiles, mais surtout pour connaître l’origine de la défaillance aérienne.
Le titre aura cinq niveaux, énormément de combos comme vous pourrez le voir dans la vidéo. Ah, et l’atterrissage ? Vous vous écraserez comme une merde. Une démo est prévue ce 29 janvier pour celles et ceux qui souhaiteraient tester, sinon le jeu devrait arriver d’ici mars de cette année sur Steam.
